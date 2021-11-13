السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 60 ديلر يروجون المخدرات في محيط المدارس والجامعات

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بوزارة الداخلية ، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت محيط المدارس والمعاهد والجامعات على مستوى الجمهورية، حيث أسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط (50) قضية متنوعة، بلغ عدد المتهمين فيها 60 متهماً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وعثر بحوزة المتهمين على كمية من مخدر الحشيش، وزنت (17,320 كيلو جرام)، وكمية من مخدر البانجو، وزنت (12,100 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين ، وزنت (3,330 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (170جرام)، وكمية من مخدر الآيس "الشابو"، وزنت (190 جرام)، و (885) قرص مؤثر، و(280) قرص مخدر.

تم ضبط (مبالغ مالية – 2 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 50 هاتف محمول – 6 سيارات – 5 دراجات نارية – 17 قطعة سلاح أبيض – 3 ميزان) .. بحوزة المتهمين المضبوطين وكذا تنفيذ عدد (14) حكم قضائى متنوع.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن القليوبية، نشاط (شخصين"لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة بالشرقية) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذان من دائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول بنها بمحافظة القليوبية، وبحوزته (90 طربة لمخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام – طبنجة – عدد من الطلقات - مبلغ مالى - هاتف محمول - سيارة)، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات بمشاركة مع المتهم الهارب، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (900٫000) تسعمائة ألف جنيه تقريباً.

ونجح قطاع أمن المنافذ في ضبط 3 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و25 قضية فى مجال الأمن العام، و442 مخالفة فى مجال ضبط المخالفات المرورية.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (3335) قضية متنوعة.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط (13807) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط (205) قضية فى مجال "الضرائب العامة ، جمارك ، الضرائب العقارية والملاهى".

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في ضبط (158) قضية متنوعة (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص – تغير نشاط وحدة سكنية ومهنية).

وتمكنت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1354) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، مواد بترولية).

المخدرات الاسلحة الذخائر الجهات الامنية حملات أمنية م كبرة محيط المدارس والمعاهد

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

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