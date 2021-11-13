السبت 13 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 19 مركبة وتوكتوك مخالفين والتحفظ عليهم بالغربية

توكتوك
توكتوك

نظمت إدارة مرور الغربية، حملة لضبط مركبات التوك توك، المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا، وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدي تلك المركبات.

تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، اليوم السبت، إخطارًا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوك توك المخالفة بمدينة طنطا، وتم ضبط 19 مركبة مخالفة والتحفظ عليها.

تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.

وكان مدير أمن الغربية قد وجه باستمرار وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، وكذلك مركبات التوك توك، وذلك فى إطار تنفيذًا إستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ويذكر أن هناك تشديدات مستمرة وتوجيهات من محافظ الغربية، بضرورة العمل على تحقيق الانضباط المروري وإحكام السيطرة المرورية، وضبط كافة المخالفات المتعلقة بمركبات التوك توك والدراجات النارية والبخارية، على مستوى جميع مراكز ومدن المحافظة، لتحقيق السيولة المرورية وردع المخالفين.

دشنت الحكومة “منصة مصر الرقمية” لإتاحة العديد من الخدمات الحكومية للمواطنين إلكترونيا بشكل مركزي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ضبط الاقامة مركبة وتوك هوك مخالفين والتحفظ عليهم

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وائل لطفي

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