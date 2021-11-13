الأرصاد الجوية تكشف خريطة سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أنه يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، خلال فترات النهار، وتنخفض الحرارة ليلا ويشعر المواطنون بالبرودة.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليومين المقبلين سيشهدان سقوط أمطار على مناطق متفرقة في أنحاء الجمهورية، وتكون رعدية مثلما حدث في أسوان ليلا.

خريطة سقوط الأمطار

وعن خريطة سقوط الأمطار حتى يوم الإثنين، قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية، وتشمل "السلوم ومطروح والضبعة" بنسب 30% على فترات متقطعة من اليوم وغدًا.

وتوقعت أيضًا سقوط أمطار متوسطة ورعدية على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وأقصى جنوب الصعيد "حلايب وشلاتين ومرسى علم وأسوان وأبوسمبل"، على فترات متقطعة من اليوم، وبنسب تتراوح بين 40%: 50%.

الشبورة

وقالت هيئة الأرصاد إن الشبورة المائية من 5 لـ7 صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

الرياح

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية نشاط الرياح على مناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

