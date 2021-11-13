استمرار حبس سائق الميكروباص المتهم بالتحرش بفتاة في التجمع الخامس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة اليوم السبت، استمرار حبس سائق سيارة ميكروباص لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لتحرشه بفتاة بالتجمع الخامس .

كانت قد قررت النيابة القاهرة حبس المتهم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات وأمرت النيابة بعرض المتهم على الطب الشرعى لبيان تناوله عقاقير مخدرة من عدمه.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم ، وتفريغ الفيديوهات الخاصة بإرتكابه واقعة التحرش للتأكد من صحتها واعترف المتهم أمام النيابة بارتكابه واقعة التحرش.

كما استمعت نيابة القاهرة الجديدة لأقوال المجنى عليها التى أكدت تحرش السائق بها عدة مرات مما دفعها لتصويره لإثبات واقعة التحرش، كما أكدت المجنى عليها محاولة المتهم اصطحابها معه عنوة داخل السيارة وعندما اكتشف قيامها بتصويرها قام بدفعها أرضًا من السيارة ولاذ بالفرار مما تسبب في إصابتها بعدة جروح بالغة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تعرض إحدى الفتيات للتحرش من قبل سائق سيارة ميكروباص حيث تمكنت القوات من ضبط المتهم.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً تعرض إحدى الفتيات للتحرش من قِبل سائق حال قيادته مركبة ميكروباص.

وبالفحص تبين قيام "طالبة، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة" بتحرير محضر بقسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة لتضررها من قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بالتحرش بها أثناء استقلالها السيارة معه بالكرسى المجاور له.

أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه "مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة"، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبطه حال استقلاله المركبة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.