السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدين العام الخارجي للعراق ينخفض إلى 20 مليار دولار

العراق
العراق

نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، قوله اليوم السبت إن الدين العام الخارجي للبلاد انخفض إلى 20 مليار دولار‭‭.‬‬

ودعا ديوان رئاسة الجمهورية العراقية إلى تسهيل إجراءات منح تأشيرات دخول الأجانب إلى العراق، عازيًا ذلك إلى تنشيط حركة الاقتصاد والاستثمار والسياحة.
وقال رئيس الديوان، مهند حسام الدين، في بيان، حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية،: "بعد أن تنجلي أزمة كورونا، فإن العراق بحاجة إلى مد جسور جديدة للتواصل مع مختلف دول العالم، وتسهيل إجراءات منح سمات دخول الأجانب إلى البلاد لزيارة الأماكن السياحية والدينية والتراثية، ما يفتح المجال للطرف المقابل للمبادرة والتعامل بالمثل".
وأضاف حسام الدين أنه "يتوجب علينا المبادرة والسعي لتنشيط الجوانب السياحية والثقافية والاقتصادية والاستثمارية، والتقارب مع شعوب العالم المختلفة، وكسر حاجز القلق والتردد لدى شركات السياحة العالمية، ليتسنى الاطلاع عن كثب على واقع المدن العراقية والحياة الاجتماعية والأنشطة المتعددة، ما يوفر فرصًا مضافة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتبادل الأفواج السياحية".

ودعا ديوان رئاسة الجمهورية العراقية السبت، إلى تسهيل إجراءات منح سمات دخول الأجانب إلى العراق، عازيًا ذلك إلى تنشيط حركة الاقتصاد والاستثمار والسياحة.

وقال رئيس الديوان مهند حسام الدين، في بيان صحفي أورده موقع "السومرية نيوز" العراقي، إن العراق بحاجة الى مد جسور جديدة للتواصل مع مختلف دول العالم بعد أن تنجلي أزمة كورونا، وتسهيل إجراءات منح سمات دخول الاجانب الى البلاد، لزيارة الأماكن السياحية والدينية والتراثية.
وشدد على ضرورة السعي لتنشيط الجوانب السياحية والثقافية والاقتصادية والاستثمارية، والتقارب مع شعوب العالم المختلفة، وكسر حاجز القلق والتردد لدى شركات السياحة العالمية، ليتسنى الاطلاع عن كثب على واقع المدن العراقية والحياة الاجتماعية والانشطة المتعددة، ما يوفر فرصا مضافة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتبادل الأفواج السياحية.

الدين العام الخارجي الأجانب إلى العراق الاقتصاد السياحة حركة الاقتصاد

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