جولة لمسؤولي «الإسكان» بمشروعات مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط

أجرى المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات السكنية والخدمية بمدينة ناصر الجديدة، "غرب أسيوط"، يرافقهما المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة، ومسؤولو الهيئة والجهاز والمشروعات، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة متابعة المشروعات الجاري تنفيذها بجميع المدن الجديدة، وتذليل أي عقبات.

جولة لمسؤولي الإسكان

واستهل مسئولو الإسكان الزيارة، بعقد اجتماع موسع مع مهندسي الجهاز والمشرفين على المشروعات الجاري تنفيذها والشركات العاملة بالمدينة، لمتابعة معدلات الموقف التنفيذي، مشددين على سرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة لها لتحقيق الاستفادة للمواطنين.



جولة لمسؤولي الإسكان



ثم تجول مسئولو الإسكان بموقع مشروع عمارات سكن مصر بإجمالى 2640 وحدة سكنية تم تنفيذها بالكامل، كما تفقدوا أعمال الزراعة وتنسيق الموقع، وأكدوا على سرعة الانتهاء من استكمال أعمال الرصف للجراجات الخاصة بالعمارات.



جولة لمسؤولي الإسكان



كما تفقد مسئولو الوزارة، عمارات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمنخفضي الدخل، بإجمالي 1584 وحدة سكنية، حيث أوضح رئيس جهاز المدينة، أنه تم طرح هذه الوحدات للمواطنين وتقدم بالفعل لحجزها أكثر من 3500 مواطن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية سكن لكل المصريين.



كما تفقد مسئولو الوزارة، الأعمال الأخيرة لمحطة تنقية المياه العملاقة بمدينة ناصر الجديدة، والتي يجري تنفيذها على مساحة 35 فدانا بطاقة إجمالية 125 ألف م3/ يوم، والمقرر تشغيلها خلال الفترة القادمة.



جولة لمسؤولي الإسكان



وتوجه مسئولو الإسكان لزيارة محطة محولات كهرباء ناصر الجديدة بقدرة 66 ك.ف كحل عاجل لتغذية المدينة، والتي تم تشغيلها بالفعل، كما تفقدوا الخدمات القائمة بالمدينة وتشمل سـوقًا تجارية و8 محال بمركز خدمات الإسكان الاجتماعي، ووحدة صحية، وحضانة طفل بمركز خدمات الإسكان الاجتماعي، ومدرسة تعليم أساسي سعة 33 فصلاً، ونقطة شرطة، ووحدة إطفاء.



وفي ختام الجولة، أشاد مسئولو الوزارة بما تم تنفيذه من مشروعات بالقطاعات المختلفة، مشددين على سرعة التنسيق مع الجهات المختصة لاستلام الخدمات التي تم الانتهاء من تنفيذ منشآتها وبدء تشغيلها للاستفادة منها.