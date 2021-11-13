السبت 13 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جولة لمسؤولي «الإسكان» بمشروعات مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط

جولة لمسؤولي الإسكان
جولة لمسؤولي الإسكان

أجرى المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات السكنية والخدمية بمدينة ناصر الجديدة، "غرب أسيوط"، يرافقهما  المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس ياسر عبدالله،  رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة، ومسؤولو الهيئة والجهاز والمشروعات، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة متابعة المشروعات الجاري تنفيذها بجميع المدن الجديدة، وتذليل أي عقبات.

1094087D-AD6D-4BE5-A5A4-7B8DA1D31A72
جولة لمسؤولي الإسكان

واستهل مسئولو الإسكان الزيارة، بعقد اجتماع موسع مع مهندسي الجهاز  والمشرفين على المشروعات الجاري تنفيذها  والشركات العاملة بالمدينة، لمتابعة معدلات الموقف التنفيذي، مشددين على سرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة لها لتحقيق الاستفادة للمواطنين.
 

C14AB0EF-92F1-41E2-9BCB-1EAB6DC1CF28
جولة لمسؤولي الإسكان


ثم تجول مسئولو الإسكان بموقع مشروع  عمارات سكن مصر بإجمالى 2640 وحدة سكنية تم تنفيذها بالكامل، كما تفقدوا أعمال الزراعة وتنسيق الموقع، وأكدوا على سرعة الانتهاء من استكمال أعمال الرصف للجراجات الخاصة  بالعمارات.
 

E4C1A1AB-6EE1-4C0E-9E98-EE02284A1D87
جولة لمسؤولي الإسكان


كما تفقد مسئولو الوزارة، عمارات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمنخفضي الدخل، بإجمالي  1584 وحدة سكنية، حيث أوضح رئيس جهاز المدينة، أنه تم طرح هذه الوحدات للمواطنين وتقدم بالفعل لحجزها أكثر من 3500 مواطن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية سكن لكل المصريين.

كما تفقد مسئولو الوزارة، الأعمال  الأخيرة لمحطة تنقية المياه العملاقة بمدينة ناصر الجديدة، والتي يجري تنفيذها على مساحة 35 فدانا بطاقة إجمالية 125 ألف م3/ يوم، والمقرر  تشغيلها خلال الفترة القادمة.
 

69DB99FF-7F99-4180-AA6E-A7CA667FEEAE
جولة لمسؤولي الإسكان


وتوجه مسئولو الإسكان لزيارة محطة محولات كهرباء ناصر الجديدة بقدرة 66 ك.ف كحل عاجل لتغذية المدينة، والتي تم تشغيلها بالفعل، كما تفقدوا  الخدمات القائمة بالمدينة وتشمل سـوقًا تجارية و8 محال بمركز خدمات الإسكان الاجتماعي، ووحدة صحية، وحضانة طفل بمركز خدمات الإسكان الاجتماعي، ومدرسة تعليم أساسي سعة 33 فصلاً، ونقطة شرطة، ووحدة إطفاء.

وفي ختام الجولة، أشاد  مسئولو الوزارة بما تم تنفيذه من مشروعات بالقطاعات المختلفة، مشددين على سرعة التنسيق مع الجهات  المختصة لاستلام الخدمات التي تم الانتهاء من تنفيذ منشآتها وبدء تشغيلها للاستفادة منها.

FEAB86E3-D64F-4362-9A7C-B52C512050E9
جولة لمسؤولي الإسكان
وزير الإسكان رئيس الجمهورية هيئة المجتمعات العمرانية المدن الجديدة المبادرة الرئاسية المجتمعات العمرانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

الأكثر قراءة

خسائر الأمطار.. إصابة 80 شخصًا إثر تعرضهم للدغات العقارب وانهيار المنازل فى أسوان

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 13-11-2021

بعد قليل.. محاكمة الفنان شادى خلف بتهمة هتك عرض 7 فتيات

«المرور» تعلن إرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء سقوط الأمطار

سيولة بشوارع الجيزة وسط انتشار رجال الأمن

ابنة الرئيس الفلبيني دوتيرتي تترشح لمنصب نائب الرئيس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

من يذكر مصر الأخرى؟

صفاء النجار

أدعو الحكومة لحظر فيسبوك أسبوعًا فى الشهر

عفاف السيد

«بناء التعليم»: ماراثون تفوز فيه مصر

ماجد حبته

ليبيا والرئيس فى باريس

مؤمن المحمدي

سوسو طرب وأشياء أخرى

عبد الرحيم طايع

المتاجرة بالمسيخ الدجال!

مدحت بشاى

واحة الفنون غير قابلة لحصار التطرف

د.كريمة الحفناوى

من أجل العدالة المناخية

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

«التحرير الفلسطينية»: آن الأوان لتدخل فاعل من المجتمع الدولى للضغط على الاحتلال

سارة شريف تكتب: ضجيج فى المدينة المقدسة

إسرائيل: اشتباكات الحريديم واليهوديات عند حائط البراق هدفها الانقسام