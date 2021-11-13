أفكار ديكور لغرفة المعيشة باللون الأبيض موضة شتاء 2022

يعتبر الأبيض من أشهر الألوان التي يفضلها كثيرين على الجدران وفي الأثاث.

ونرصد مجموعة من الديكورات الخاصة باللون الأبيض موضة شتاء 2022.

أفكار ديكور لغرفة المعيشة

غرفة معيشة عصرية جميلة مع أثاث جلوس باللونين الرمادي والكريمي ووسائد مطبوعة وطاولة جانبية وستائر رمادية وسلة.

أفكار ديكور لغرفة المعيشة

غرفة معيشة باللون الرمادي الجميل مع مقطع تان دافئ وطاولة زجاجية على عجلات وبعض الصور وشمعدان أسود فكرة رائعة.

أفكار ديكور لغرفة المعيشة

غرفة معيشة أنيقة وعصرية من طراز بوهو مع أريكة جلدية محايدة وبنية ، وطاولة مستديرة، وثريا بأشعة الشمس، وسجاد ووسائد متنوعة ونبات بيان.

أفكار ديكور لغرفة المعيشة

غرفة معيشة بوهو مع أثاث أبيض وطاولة قهوة خشبية وجدار معرض صغير وشجرة بالإضافة إلى نافذة كبيرة تسمح بدخول الكثير من الضوء الطبيعي.

أفكار ديكور لغرفة المعيشة

غرفة معيشة بوهو استوائية محايدة مع وحدات تخزين وأرفف مدمجة، ومدفأة مدمجة، وأجزاء مقطعية بيضاء، ولمسات من الجلد البني والعنبر.

أفكار ديكور لغرفة المعيشة

غرفة معيشة محايدة أنيقة مع جدار معرض للرف، ووسائد مقطعية محايدة وغير متطابقة، وطاولة قهوة ذات لوح خشبي ونبات بيان.

أفكار ديكور لغرفة المعيشة

غرفة معيشة باللون الرمادي مع مقطع محايد وجدار معرض وكرسي بيض معلق ومصباح منسوج وبعض الجوت هي مساحة مريحة.

أفكار ديكور لغرفة المعيشة

غرفة معيشة محايدة مضاءة بالضوء مع مقطع كبير ومصباح أرضي وطاولة قهوة مستديرة وكرسي رمادي جرافيت وبعض المساحات الخضراء.

أفكار ديكور لغرفة المعيشة

غرفة معيشة محايدة جميلة ومرحبة مع أريكة وبعض الكراسي وطاولة قهوة من الخشب الرقائقي ونباتات بوعاء ومصباح معلق منسوج وسجاد متعدد الطبقات.

أفكار ديكور لغرفة المعيشة

غرفة معيشة بوهو محايدة جميلة مع أريكة بيضاء وكرسي منسوج وطاولة قهوة خشبية ومقعد منخفض مدمج وحلقة مكرامية كبيرة معلقة.

أفكار ديكور لغرفة المعيشة

غرفة جلوس محايدة بسيطة مع كرسي أحمر الخدود وكرسي من الخيزران ووسائد محايدة وبعض المساحات الخضراء

أفكار ديكور لغرفة المعيشة

غرفة معيشة باللون الرمادي البسيط مع أريكة رمادية وطاولة قهوة من الحجر الرمادي وشمعدان أسود ومصباح معلق

أفكار ديكور لغرفة المعيشة

غرفة معيشة بوهو محايدة مع أريكة بيضاء وطاولة بأرجل دبوس شعر وكرسي معلق وسجاد جميل وبطانيات ومصباح معلق

أفكار ديكور لغرفة المعيشة

غرفة جلوس محايدة من طراز بوهو مع أثاث أبيض وجدار معرض وأغراض متماسكة ومقعد منسوج

أفكار ديكور لغرفة المعيشة

غرفة معيشة معاصرة محايدة مع أرفف مقطعية رمادية وأبيض عائمة وطاولة قهوة رخامية

أفكار ديكور لغرفة المعيشة

غرفة معيشة بمزرعة محايدة مع أثاث أبيض وطاولة خشبية وستائر محايدة ومنسوجات مطبوعة

أفكار ديكور لغرفة المعيشة

غرفة معيشة بمزرعة محايدة مع عوارض خشبية وثريا مستديرة وأثاث أبيض ومدفأة مدمجة بالحجر

أفكار ديكور لغرفة المعيشة

غرفة معيشة محايدة مع أثاث أبيض وطاولة خشبية وكرسي وسجاد متعدد الطبقات وجدار معرض وبعض الديكور على الطاولة

أفكار ديكور لغرفة المعيشة

غرفة معيشة محايدة مع أريكة بيضاء وكرسي روطان وعثماني من الخيزران وطاولة قهوة سوداء جذابة

أفكار ديكور لغرفة المعيشة

غرفة معيشة بسيطة محايدة مع مدفأة على الوجهين وأريكة جلدية تان وأريكة بيضاء وكرسي أوركيد بجوار المدفأة

أفكار ديكور لغرفة المعيشة

غرفة معيشة عصرية محايدة مع مدفأة مدمجة وطاولة مقطعية رمادية وطاولة بيضاء وعثماني متماسك

غرفة معيشة بسيطة للغاية محايدة مع تلفزيون ، مقطع أبيض ، عمود ومنسوجات محايدة

غرفة معيشة محايدة هادئة مع أسقف مزدوجة الارتفاع ومدفأة مغطاة بالحجر وقسم رمادي وطاولة قهوة بيضاوية ووسادة متماسكة

غرفة معيشة محايدة للغاية مع مقطع أبيض وطاولة قهوة حجرية وسجادة منسوجة وستائر شفافة وسلة للبطانيات

غرفة جلوس معاصرة باللون الرمادي الأنيق مع أريكة منخفضة محايدة وطاولة قهوة معدنية ومصابيح معلقة وستائر محايدة أنيقة

غرفة معيشة معاصرة راقية بألواح وطاولة زجاجية وأثاث محايد وثنائي من الطاولات الجانبية والمنسوجات المحايدة.