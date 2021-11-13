السبت 13 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قائمة أسعار الخضروات بسوق الجملة العبور اليوم السبت

خضروات
خضروات

شهدت أسعار الخضروات، اليوم السبت 13-11-2021، استقراراً لدى التجار بسوق الجملة.

قائمة أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم 

أسعار أصناف الخضراوات بسوق العبور للجملة:

سعر الطماطم بين 1.5 : 3 جنيهات للكيلو (قفص).

سعر البطاطس 2.25:5.5 جنيهات (شوال).

سعر الملوخية بين 1.5 : 3 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو).

سعر البطاطا من 1.5 : 3 جنيهات للكيلو (شوال- قفص).

سعر الباذنجان الرومي من 1.5 : 3.5 جنيه للكيلو (شوال- كرتونة- قفص).

سعر الباذنجان الأبيض من 1.5 : 3.5 جنيه للكيلو (شوال- قفص).

أسعار البنجر بين 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو).

سعر البصل من 2 : 3.5 جنيه للكيلو (شوال).

سعر الباذنجان البلدي من 1.75 : 3.75 جنيه للكيلو (شوال- كرتونة).

سعر جزر دون عروش من 2.5 : 5 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر البطاطس بين 2.5 : 4.5 جنيه للكيلو (شوال).

سعر الكوسة من 2.5 : 4.5 جنيه للكيلو (قفص).

سعر الكرنب 2.5 جنيه للكيلو (الواحدة 3 كيلو).

سعر الخيار بلدي بين 2.5 : 4.5 جنيه للكيلو (شوال 55 كيلو).

سعر الخيار صوب بين 3 : 5.5 جنيه للكيلو (قفص 22 كيلو).

سعر الفلفل الرومي البلدي بين 3 : 5.5 جنيه للكيلو (قفص- شوال).

سعر القرنبيط من 3 : 4 جنيهات للوحدة (الواحدة 2 كيلو).

سعر القلقاس بين 3 : 6 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر القثاء 3.5 جنيه للكيلو (مقطف خوص- قفص).

سعر السبانخ من 4: 6 جنيهات للكيلو (قفص).

سعر الفاصوليا من 4 : 6 جنيهات للكيلو (شوال- تكنا بلاستيك).

سعر خس الكابوتشي 5 جنيهات الوحدة (الرابطة 3 كيلو).

سعر البامية من 5 : 9 جنيهات للكيلو (مقطف خوص).

أسعار الخس من 5 : 10 جنيهات للكيلو (الرابطة 3 كيلو).

سجل سعر نعناع 7.5 جنيه للكيلو (100 رابطة).

أسعار البسلة من 8 : 14 جنيهاً للكيلو (شوال).

سعر الفلفل الألوان من 9 : 15 جنيهاً للكيلو ( قفص).

سعر زيتون تفاحي بين 15 : 25 جنيهاً للكيلو (شوال- قفص- تكنا بلاستيك).

زيتون عزيزي لكويد بين 15 : 25 جنيهاً للكيلو (شوال- قفص- تكنا بلاستيك).

أسعار الثوم من 18 : 22 جنيهاً للكيلو (شوال- كرتونة).

كسبرة 50 جنيهاً للكيلو (100 رابطة).

جرجير 50 جنيهاً للكيلو (100 رابطة).

شبت 50 جنيهاً للكيلو (100 رابطة).

بقدونس 50 جنيهاً للكيلو (100 رابطة).

سعر اللفت من 1 : 2 جنيه للكيلو (شوال).

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وائل لطفي

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