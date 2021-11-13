قائمة أسعار الخضروات بسوق الجملة العبور اليوم السبت
شهدت أسعار الخضروات، اليوم السبت 13-11-2021، استقراراً لدى التجار بسوق الجملة.
قائمة أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم
أسعار أصناف الخضراوات بسوق العبور للجملة:
سعر الطماطم بين 1.5 : 3 جنيهات للكيلو (قفص).
سعر البطاطس 2.25:5.5 جنيهات (شوال).
سعر الملوخية بين 1.5 : 3 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو).
سعر البطاطا من 1.5 : 3 جنيهات للكيلو (شوال- قفص).
سعر الباذنجان الرومي من 1.5 : 3.5 جنيه للكيلو (شوال- كرتونة- قفص).
سعر الباذنجان الأبيض من 1.5 : 3.5 جنيه للكيلو (شوال- قفص).
أسعار البنجر بين 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو).
سعر البصل من 2 : 3.5 جنيه للكيلو (شوال).
سعر الباذنجان البلدي من 1.75 : 3.75 جنيه للكيلو (شوال- كرتونة).
سعر جزر دون عروش من 2.5 : 5 جنيهات للكيلو (شوال).
سعر البطاطس بين 2.5 : 4.5 جنيه للكيلو (شوال).
سعر الكوسة من 2.5 : 4.5 جنيه للكيلو (قفص).
سعر الكرنب 2.5 جنيه للكيلو (الواحدة 3 كيلو).
سعر الخيار بلدي بين 2.5 : 4.5 جنيه للكيلو (شوال 55 كيلو).
سعر الخيار صوب بين 3 : 5.5 جنيه للكيلو (قفص 22 كيلو).
سعر الفلفل الرومي البلدي بين 3 : 5.5 جنيه للكيلو (قفص- شوال).
سعر القرنبيط من 3 : 4 جنيهات للوحدة (الواحدة 2 كيلو).
سعر القلقاس بين 3 : 6 جنيهات للكيلو (شوال).
سعر القثاء 3.5 جنيه للكيلو (مقطف خوص- قفص).
سعر السبانخ من 4: 6 جنيهات للكيلو (قفص).
سعر الفاصوليا من 4 : 6 جنيهات للكيلو (شوال- تكنا بلاستيك).
سعر خس الكابوتشي 5 جنيهات الوحدة (الرابطة 3 كيلو).
سعر البامية من 5 : 9 جنيهات للكيلو (مقطف خوص).
أسعار الخس من 5 : 10 جنيهات للكيلو (الرابطة 3 كيلو).
سجل سعر نعناع 7.5 جنيه للكيلو (100 رابطة).
أسعار البسلة من 8 : 14 جنيهاً للكيلو (شوال).
سعر الفلفل الألوان من 9 : 15 جنيهاً للكيلو ( قفص).
سعر زيتون تفاحي بين 15 : 25 جنيهاً للكيلو (شوال- قفص- تكنا بلاستيك).
زيتون عزيزي لكويد بين 15 : 25 جنيهاً للكيلو (شوال- قفص- تكنا بلاستيك).
أسعار الثوم من 18 : 22 جنيهاً للكيلو (شوال- كرتونة).
كسبرة 50 جنيهاً للكيلو (100 رابطة).
جرجير 50 جنيهاً للكيلو (100 رابطة).
شبت 50 جنيهاً للكيلو (100 رابطة).
بقدونس 50 جنيهاً للكيلو (100 رابطة).
سعر اللفت من 1 : 2 جنيه للكيلو (شوال).