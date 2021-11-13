السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بطولة الراحل أحمد خليل.. بدء عرض حكاية «يوم من الأيام» على «الحياة»

أحمد خليل
أحمد خليل

تعيد قناة "الحياة" في التاسعة من مساء اليوم، عرض حكاية “يوم من الأيام” ضمن حكايات الجزء الأول من مسلسل “ورا كل باب” والذي قدم كبطولة مطلقة للفنان الراحل أحمد خليل.

أبطال يوم من الأيام

وتقدم الحكاية الثانية من الجزء الأول من مسلسل "ورا كل باب" بعنوان "يوم من الأيام" ويشارك في بطولتها أحمد خليل ويوسف عثمان وعابد عنانى وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد خالد أمين ومن تأليف محمد الشواف، بعد نجاح الحكاية الأولى باسم "ما لناش إلا بعض".

مسلسل "ورا كل باب" فكرة درامية للكاتب يسري الفخراني، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وطرح صناع العمل أغنية التتر بعنوان "ورا كل باب" غناء محمد عدوية.

وكانت قناة الحياة عرضت خلال الأسبوع الماضي حكاية  “سكر مر”، ضمن قصص وحواديت مسلسل "ورا كل باب"، بدأ عرضها مساء السبت الماضي  الساعة 9 مساء، على قناة الحياة والعمل من بطولة فريال يوسف، مراد مكرم، منة فضالى، إيهاب فهمي، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، الطفل آدهم وهدان وعدد آخر من الفنانين الشباب والأطفال، والحدوتة تأليف أحمد عبد الفتاح إخراج محمد عبد السلام.

يناقش المسلسل عدد من الوقائع التى يتعرض لها طفل مريض السكر داخل المدرسة مثل حرمانه من بعض الأطعمة وصعوبة أخذ حقنة الأنسولين فى المدرسة.

وخلال الاسابيع الماضية تم عرض عدة حكايات منها "كدبة كل يوم" بطولة أحمد زاهر وهنادي مهنا وحكاية هدف نبيل بطولة محمود البزاوي وصلاح عبد الله وحكاية لحظة ضعف بطولة الفنان خالد سرحان ورشا مهدي وحنان يوسف وعدد من النجوم وناقشت الحكايات مشكلات وقضايا اجتماعية تهم كل بيت مصري وعربي وتحاول معالجة المشكلات.

الحياة يوم من الأيام حكاية “يوم من الأيام” الجزء الأول من مسلسل “ورا كل باب” ورا كل باب مسلسل الراحل أحمد خليل أحمد خليل

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