التنمية المحلية: 2500 مشروع نفذها «مشروعك» خلال شهر بقروض 500 مليون جنيه

أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم خلال شهر أكتوبر الماضي في تنفيذ 2500 مشروع، بقروض 500 مليون جنيه، ووفر ما يقرب من 20 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات.. مشيرا إلى أن "مشروعك" يعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحه لقروض ميسرة لتنفيذ مشروعات وطنية تساعد في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار شعراوي - في بيان اليوم السبت - إلى أن إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال "مشروعك" بلغت 21,4 مليار جنيه لتمويل 183 ألف مشروع استثماري متنوع، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 1,2 مليون فرصة عمل.. موضحا أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول في عدد المشروعات بـ 21 ألف مشروع بقروض تقترب من 2,5 مليار جنيه ثم محافظة سوهاج 19 ألف مشروع بقروض 2,2 مليار جنيه والبحيرة 19 ألف مشروع بقروض 1,5 مليار جنيه والدقهلية 15,5 ألف مشروع بقروض 1,7 مليار جنيه والشرقية 15 ألف مشروع بقروض 2,3 مليار جنيه وبني سويف 14 ألف مشروع بقروض 1,5 مليار جنيه.

وشدد شعراوي على تذليل كافة العقبات أمام الراغبين في الحصول على قروض من خلال "مشروعك" موجها بالالتزام بإجراءات التقديم وتقديم الاستشارات الفنية ودراسات الجدوى والتدريب الفني والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك" مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للاستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع.

وأضاف أن الوزارة قامت بتدريب ورفع مهارات ألف موظف من العاملين بمشروعك في المحافظات من خلال دورات متخصصة؛ مما ساعد في التعامل الجيد مع الراغبين في الحصول على قروض وتقديم قيمة مضافة لمشروعاتهم وخلق شبكة من العلاقات مع الأجهزة والجهات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. لافتا إلى مبادرة "شغلك في قريتك" التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات وشركة "أيادي" وتعد نموذجا لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي يحصل على قطعة أرض بحق انتفاع لفترة تصل إلى 25 عاما ويتم زيادة هذه الفترة إذا أثبتت المشروعات كفاءتها.

وقال وزير التنمية المحلية "إن المبادرة حققت نجاحا ملحوظا في محافظة القليوبية، حيث تم إنشاء 13 مصنعا على قطع أراض مملوكة للمحافظة وفرت حوالي 4 آلاف فرصة عمل، وسيتم البدء في إنشاء 4 مجمعات في محافظات الإسماعيلية والفيوم والمنيا والمنوفية.

وأكد أن "مشروعك" مستمر في تلقي طلبات الراغبين بإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر في فروع مشروعك البالغ عددها 260 مقرا بجميع المحافظات.. موضحا أنه تم توحيد منهجية الإقراض من البنوك في البنوك الوطنية المشاركة في "مشروعك" تسهيلا على المتقدمين.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للمرحلة الحالية من “مشروعك” هو التركيز على جودة المشروعات والخدمات المقدمة؛ بهدف الوصول إلى دعم مشروعات ذات قيمة تكنولوجية عالية لإنتاج منتجات تخدم فئات عديدة من المجتمع.