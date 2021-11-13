لماذا ترفض المسيحية الاحتفال بالهالوين؟ أسقف جنوب أمريكا يجيب

قال الأنبا يوسف، أسقف جنوب أمريكا "سألني كثيرون ما الضرر من الاحتفال بالهالوين؟ وجوابي على هذا السؤال هو أن التنجيم يمكن أن يُنظر إليه على أنه عاصفة تهديد تختمر في الأفق الديني لتصبح قوية للغاية".

أضاف يوسف، في تصريح عبر الموقع الرسمي للإيبارشية: "بشكل أكثر تحديدًا، دعونا نفكر في لحظة من أصل الهالوين التي بدأت كيوم لإعطاء التقدمة والتسبيح لقوى الشّياطين المظلمة، كلمة هالوين مشتقة من كلمة سمووين المُدعى رب الموتى، فكل الأرواح الشريرة التي ماتت خلال العام الماضي وكان مصيرها أن تعيش في الحيوانات، فالاحتفال بالموتى لتكريم إله الموتى حيث تُضاء نيران المشاعل على قمم الجبال حتى تجد أرواح الموتى طريقها و من ثم توفير الطعام والمأوى المناسبين لتلك الأرواح الشريرة أو أنها ستُلحق الخراب وتُلقي التعاويذ وتسرق الأطفال وتدمر المحاصيل وتقتل الحيوانات وتغرس الرعب لأنها تطارد الأحياء. هذا هو المكان الذي يتم فيه اشتقاق "خدعة أم حلوى".

وتابع:"عبادة الأرواح الشريرة والآلهة الباطلة هو ضد النصوص الكتابية، إذا عرف المرء الرب يسوع المسيح قبل الموت فإن روحه ستكون مع الرب، يخبرنا القديس بولس أن الغياب عن الجسد يعني أن تكون في بيت السيد المسيح. إذا كان المرء غير مؤمن عند الموت ، يقول الكتاب المقدس أنه لا توجد فرصة ثانية لأنه تم تعيين للإنسان أن يموت مرة واحدة وبعد ذلك الدينونة لذلك فإن الصلاة من أجل الشيطان تتعارض مع كلمة الله ولا يمكن أن تصبح الممارسة الوثنية مسيحية".

وأكمل: "يجب أن نتخذ قرارًا بأن نكون مع المسيح أو ضده. يجب أن تظهر ممارساتنا المسيحية معتقداتنا وأن تكون قدوة للآخرين. اسلكوا كأولاد نور لأن ثمر الروح في كل صلاح وبر وحق واكتشف ما هو مقبول عند الرب بل بالأحرى اكشفوهم لأنه من المعيب حتى الحديث عن الأشياء التي فعلوها في الخفاء. في هذه المرحلة أريد من القارئ أن يتوقف ويفكر في الحادي والثلاثين من أكتوبر".

وتابع: "هل نجد عيد جميع القديسين في السنكسار القبطي؟ لا يحتوي السنكسار على هذا الاحتفال. أننا نحتفل بالقديسين الأقباط طوال العام بأكمله وليس في يوم معين. أثناء قيامك بالبحث في السنكسار القبطي ، هل صادفت أنك لاحظت عيدين مهمين للغاية وهما يوم 31 أكتوبر، والآخر في اليوم التالي؟ هل تعلم أن تذكار القديسة مريم وعيد انبا رويس يصادفان يوم نفس اليوم؟ أنا متأكد تمامًا من أن هذه الأعياد كانت مألوفة لك كأقباط أكثر من الاحتفال الوثني بـ "الهالوين" و اليوم التالي هو عيد القديس لوقا الإنجيلي العظيم".

واستطرد: " الكتاب المقدس يحذرنا بوضوح من ممارسات السحر والتنجيم. إنه يرسم العواقب التي تجعله محرما على البشرية، لم أجد إشارة واحدة إلى القيام بذلك من أجل المتعة فقط.. كيف يمكن للمرء أن يستمد المتعة من الاحتفال بالظلام وتكريم سيد الموتى؟ نحن نعلم أن استخدام السحر للتنبؤ بالمستقبل كان جريمة كلفت الملك شاول حياته. ما هو الثمن الذي سيتعيّن علينا دفعه مقابل مجرد الاستمتاع؟