رئيس الوزراء يتفقد المشروعات التنموية بالسويس.. اليوم

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم، المشروعات التنموية بمحافظة السويس، يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين.



يأتي ذلك في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمتابعة تنفيذ المشروعات التي تنفذها الدولة علي أرض الواقع، وإعداد تقارير دورية بمعدلات الإنجاز وإزاحة أي معوقات قد تتسبب في تأخير معدلات الإنجاز المرجوة.



ومن المتوقع أيضًا أن يتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه، مشروع مدينة السويس الجديدة، بعدما شرعت الدولة في بدء تنفيذها خلال الشهور القليلة الماضية، كواحدة ضمن المدن الذكية الجديدة التي تنفذها الدولة ضمن مخططها الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر 2052.