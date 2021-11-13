السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند: 11850 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في الهند
كورونا في الهند

سجلت الهند 11850 إصابة جديد بفيروس كورونا (كوفيد--19) خلال الساعات الأربع و العشرين الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات بالفيروس إلى 34 مليونا و426 ألفا و 36 إصابة، حسبما
أعلنت وزارة الصحة الاتحادية الهندية اليوم السبت.
 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أشارت الوزارة إلى تراجع عدد حالات الإصابة النشطة إلى 136308 حالات، و هي أدنى حصيلة منذ 274 يوما.
 

وقفزت حصيلة الوفيات إلى 463245 حالة بعد تسجيل 555 حالة وفاة جديدة.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند و المملكة المتحدة و إيطاليا و روسيا و فرنسا و ألمانيا.

 

 وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

 

وحذرت من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس و قلة توافر اللقاحات المضادة له.

 

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