أمريكا وكندا تبحثان استمرار دعمهما لشعب أفغانستان

بحث وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن مع نظيرته الكندية ميلاني جولي، استمرار دعمهما لشعب أفغانستان وكذلك الأوضاع في هايتي.



وأكد الوزيران- خلال لقائهما في العاصمة واشنطن، حسبما أفاد بيان وزارة الخارجية الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت- أهمية الشراكة بين البلدين.



وناقش بلينكن وجولي أيضا قمة قادة أمريكا الشمالية المرتقبة الخميس المقبل، والتزامهما المشترك بتعزيز الأمن العالمي والمعايير العالمية.



من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تقديره للتعاون الوثيق مع الاستمرار في تنفيذ خارطة الطريق لتجديد الشراكة بين الولايات المتحدة وكندا، بما في ذلك فرص تعزيز أهمية الديمقراطية ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان في قمة الديمقراطية.

وفي وقت سابق، حثت الولايات المتحدة مواطنيها على مغادرة هايتي، بينما تشهد هذه الدولة الكاريبية أعمال عنف ترتكبها عصابات ونقصا في الوقود وعدم استقرار سياسي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، أصدرت السفارة الأمريكية في هايتي، بيانا نصحت فيه مواطني الولايات المتحدة "بمغادرة هايتي الآن عبر وسائل تجارية".

وقالت السفارة إن "المواطنين الأمريكيين يجب أن يقيموا بدقة مخاطر السفر إلى هايتي أو البقاء هناك في ضوء الوضع الأمني الحالي والتحديات المرتبطة بالبنى التحتية".

وأضافت السفارة الأمريكية أن "النقص الواسع في الوقود قد يحد من الخدمات الأساسية في حالات الطوارئ بما في ذلك الوصول إلى المصارف والتحويلات المالية والرعاية الطبية الطارئة والإنترنت والاتصالات وخيارات النقل العام والخاص".

ويواجه الهايتيون بعد أشهر من الفوضى السياسية والكوارث الطبيعية، مصاعب إضافية إذ قامت عصابات بمنع الحصول على الوقود ما أدى إلى قطع إمدادات الطاقة والمياه.

وخطفت العصابات في هايتي أكثر من 780 شخصا مقابل فدية منذ مطلع السنة، بحسب مركز التحليل والبحوث في مجال حقوق الإنسان ومقره بورت أو برينس.

وتحتجز إحدى العصابات حاليا 16 أمريكيا و1 كندي والمفاوضات جارية لتأمين الإفراج عنهم.