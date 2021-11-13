السبت 13 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دبلوماسى أمريكى فى جولة للقاء كبار مسؤولى المالديف ونيبال

دونالد لو
دونالد لو

يتوجه مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب ووسط آسيا دونالد لو إلى جزر المالديف ونيبال خلال الفترة من 15 وحتى 17 نوفمبر الجاري.


وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أنه من المقرر أن يصل مساعد وزيرة الخارجية إلى ماليه، عاصمة المالديف، بعد غد الإثنين لعقد اجتماعات مع وزير الدولة للشؤون الخارجية أحمد خليل وكبار المسؤولين الحكوميين الآخرين وقادة المجتمع المدني.


وأضاف البيان أنه من المقرر أن يسافر لو بعد ذلك إلى كاتماندو، عاصمة نيبال، يوم الأربعاء المقبل لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء شير بهادور ديوبا وقادة الحكومة.

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