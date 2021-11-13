السبت 13 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لقاء افتراضى بين الرئيس الصينى ونظيره الأمريكى.. الثلاثاء

بينج وبايدن
بينج وبايدن

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، إن الرئيس شي جين بينج، والرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقدان قمة افتراضية صباح الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هوا تشون ينج، إن الزعيمين سيتبادلان الآراء حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان البيت الأبيض قد قال يوم الجمعة، إن الزعيمين سيعقدان الاجتماع الافتراضي مساء الإثنين بتوقيت الولايات المتحدة لمناقشة "سبل إدارة المنافسة الثنائية بشكل يتسم بالمسؤولية" و"العمل معًا حيث تتوافق مصالحنا".

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