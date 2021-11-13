«تاس» تطرح مشروعا خاصا بمقاتلة «كش مات» الروسية للجيل الخامس

سلطت وكالة "تاس" الروسية الضوء على مقاتلة "كش مات" الروسية الجديدة للجيل الخامس.

يأتي ذلك في إطار مشروع خاص في معرض Dubai Airshow 2021 الدولي للطيران الذي يقام في الإمارات العربية في 14 – 18 نوفمبر.

و"كش مات" هي مقاتلة تكتيكية وحيدة المحرك للجيل الخامس تختلف عن طائرات أخرى بمدى العمل الكبير وفترة طويلة للبقاء في الجو وسعر منخفض لساعة واحدة من الطيران.

مع ذلك، فإن المقاتلة لديها 11 نقطة يمكن أن يتم فيها نصب أسلحة وبمقدورها أن تحمل 7400 كلغ من الحمولة القتالية وتدمر 6 أهداف في وقت واحد، وهي قادرة على تنفيذ مهام تنفذها المقاتلات الثقيلة مع تكلفة منخفضة لتلك المهام.

وقال كبير مصممي المقاتلة، ميخائيل ستريليتس، إن المصممين أولوا عند تصميمهم للطائرة اهتمامًا خاصًا بالحفاظ على توازن عقلاني بين قرارات تقنية قد تم اختبارها وتكنولوجيات خارقة وإمكانات وتكلفة المقاتلة، وبفضل ذلك استطاعت "كش مات" الجمع بين للمواصفات الجوية الممتازة وفعالية قتالية عالية.

ويتضمن المشروع الخاص أقوالًا وتعليقات أخرى لمصممي "كش مات" ونموذجًا ثلاثي الأبعاد للطائرة ومخططات ورسومًا تقنية مختلفة ووصف إمكاناتها المحتملة وأسلحتها والذكاء الاصطناعي الذي سيساعد الطيار في تقييم الأوضاع القتالية، وكذلك نظام "ماتريوشكا" اللوجستي.

وعلاوة على ذلك، فإن المشروع يقدم مقارنة بين "كش مات" ومثيلاتها الأجنبية المنافسة لها.

يذكر أن طائرة "كش مات" التكتيكية الخفيفة للجيل الخامس كانت قد عرضت لأول مرة في معرض "ماكس – 21" الدولي للطيران والفضاء من قبل مؤسسة "روس تيخ" الروسية، ويتوقع أن تنافس المقاتلة الأمريكية و JAS-39 Gripen السويدية.

وتستخدم مقاتلة "كش مات" الروسية أحدث التكنولوجيات، بما فيها تكنولوجية الذكاء الاصطناعي، ويمكن أن يغيّر مصمموها مكوناتها بناء على طلب وارد من جهات تريد شرائها.