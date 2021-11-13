بدون تدخل جراحى.. طرق لانقاص وزن الماء بالجسم بشكل آمن وطبيعى

يسعى الكثيرين إلى الوصول للوزن المثالي، فالبعض يتبع الكثير من الحميات الغذائية والبعض الأخر يلجأ للعمليات الجراحية، ومن بين هذه الطرق، هو إنقاص وزن المياه بالجسم.

تحتفظ أجسامنا بالمياه الزائدة لأسباب متنوعة، ففي بعض الأحيان يكون ناتجًا عن الإجهاد المزمن ، وفي أحيان أخرى يكون نتيجة التعرض للملوثات البيئية، وفقًا لما ذكره الأطباء بموقع "Healthdigezt" الطبي.

وهناك حالات أيضًا عندما يكون ذلك من الآثار الجانبية لبعض الأدوية، بالإضافة إلى بعض الحالات الطبية المختلفة التي يمكن أن تجعل جسم الشخص يحتفظ بالماء، مثل ارتفاع ضغط الدم، كما يمكن أيضًا إلقاء اللوم على اضطرابات الجهاز الهضمي المختلفة.

أوضح الأطباء، أن وزن الماء بالجسم، يحدث ذلك بسبب عادات الأكل السيئة ونمط الحياة الخامل، فاحتباس الماء هو شيء يمكن أن يتسبب في زيادة الوزن، وبالتالي يؤثر في النهاية على نوعية حياته.

في السطور التالية قدم الأطباء، بعض النصائح والحيل حول التخلص من وزن الماء بشكل طبيعي وآمن وفعال دون اللجوء للعيادات الخاصة بالتجميل.

تمرن على أساس منتظم:

واحدة من أسرع الطرق لإنقاص وزن الماء بسرعة هي ممارسة الرياضة، فالتعرق الغزير هو دليل على أنك تتخلص من هذه السوائل الزائدة، ومع ذلك ، تذكر دائمًا أن تستمر في شرب الماء أثناء ممارسة الرياضة من أجل الحفاظ على مستويات الترطيب ودرء إجهاد العضلات وتشنجاتها.

حافظ على التوتر:

في حين أنه من الممكن أن يكون من الصعب على شخص بالغ أن يعيش حياة خالية من الإجهاد هذه الأيام، إلا أنه لا يزال من الممكن إبقاء مستويات التوتر لدى المرء عند الحد الأدنى، فهناك أيضًا العديد من الطرق لمواجهة التوتر في نهاية اليوم، من ممارسة اليوجا إلى التدليك.

قلل من تناول الملح:

إذا كنت لا تريد أن تتخلص من وزن الماء، فعليك الحفاظ على استهلاكك للملح ضمن المعدل الطبيعي، من خلال تجنب الاطعمة المالحة.

استهلك القهوة أو الشاي:

هل تعلم أن الكافيين من الأشياء التي تشجع الجسم على التخلص من السوائل الزائدة؟ هذا هو السبب في أن تناول القهوة أو الشاي يمكن أن يساعد في إنقاص وزن الماء على الفور.

تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم:

يساعد البوتاسيوم في تعزيز إنتاج البول للتخلص من الكثير من الصوديوم في الجسم، لذا تأكد من تناول الأطعمة المحتوية على البوتاسيوم بانتظام مثل الموز والأفوكادو والفاصوليا والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة.