السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. نتيجة انتخابات نادى المنيا

أنتخابات مجلس إدارة
أنتخابات مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي

أعلن المستشار أحمد السيد محمود رئيس اللجنة العامة لانتخابات المنيا نتيجة الانتخابات والتي أسفرت عن تصويت ٢٧٥١ ناخبا من أصل ٤٥٢٥ ناخبا لهم حق التصويت، من بينهم ٢٣٣٠ صوتا صحيحا ، و ٤٢١ صوتا باطلا .

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وأسفرت الانتخابات عن فوز المحاسب عاطف عبد الجابر برئاسة مجلس الإدارة بإجمالي أصوات ١٢٤١ ومصطفى فتحي يونس نائبا لرئيس مجلس الإدارة بإجمالي أصوات ٦٣١ وخالد فايز أمين صندوق بإجمالي أصوات ٧٣٢. 

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أنتخابات مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي

وفي أعضاء فوق السن فاز كل من، رحاب سراج بـ ١٢٤٣، ونور الدين مدكور ١١٩٨، وشادي عادل بـ ٩٨١ صوتا، وأحمد علي رجب بـ ٧٣٧، وهاني صدقي بـ ٧١٢ صوتا. 

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أنتخابات مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي

وفي مقعدي تحت السن فاز كل من، علي بهاء فكري بـ ١٤٦٦، ومحمود فتح الله بـ ١٣٤٥ صوتا.

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أنتخابات مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي

وأغلقت اللجان الانتخابية الثمانية بنادي المنيا الرياضي أبوابها، في تمام السابعة من مساء الجمعة حيث بدأت عملية فرز الأصوات والتي استمرت حتى الساعات الأولى من فجر اليوم وسط ترقب من المرشحين وأعضاء الجمعية العمومية بالنادي والذين استمروا داخل النادي حتى إعلان النتائج رسميا لتنطلق بعدها الأفراح والتهاني لأنصار المرشحين الفائزين وحزن المرشحين الذين لم يوفقوا.

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أنتخابات مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي

وكانت قد انطلقت صباح الجمعة انتخابات نادي المنيا الرياضي، والتي تنافس فيها 38 مرشحاً على 10 مقاعد تمثل مجلس الإدارة الجديد، وفتحت اللجان الثمانية أبوابها منذ التاسعة صباحا، تحت إشراف قضائي كامل برئاسة المستشار أحمد السيد محمود نائب رئيس هيئة قضايا الدولة لقطاع شمال الصعيد ورئيس اللجنة العامة، واستمرت عملية التصويت حتى السابعة مساءً.

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أنتخابات مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي

وبلغ إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية نحو 6501، ومن قام بتسديد الاشتراك السنوي ولهم حق حضور الجمعية العمومية والتصويت في تلك الانتخابات 4525 عضواً ، وفي حالة تصويت 1000 ناخب يكون قد اكتمل النصاب القانوني.

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أنتخابات مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي
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أنتخابات مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي
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أنتخابات مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي
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أنتخابات مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي
نادي المنيا أنتخابات مجلس الإدارة اللجنة القضائية المشرفة المحاسب عاطف عبد الجابر رئيسا مصطفي فتحي يونس نائبا خالد فايز أمين صندوق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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