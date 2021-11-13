مقتل 3 مدنيين بهجوم جنوب سوريا

أفادت إذاعة "شام إف إم" السورية، بمقتل 3 مدنيين على الأقل جراء هجوم نفذته مجموعة مسلحين في محافظة درعا جنوب سوريا.

وتحدثت الإذاعة عن مقتل 3 مدنيين بينهم طفلة وإصابة 5 آخرين جراء هجوم بالرصاص نفذه مسلحون في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي.

ومنذ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011 كانت محافظة درعا الواقعة جنوب البلاد ساحة لقتال عنيف بين القوات الحكومية والمسلحين حيث مثل مركزها أحد أهم معاقلهم.

لكن خلال السنتين 2017 و2018 تمكن الجيش السوري المدعوم من الطيران الحربي الروسي من استعادة السيطرة على معظم المناطق الجنوبية التي خسرها بداية الحرب.

وفي 29 يوليو الماضي بدأ الجيش السوري عملية للقضاء على آخر بؤر المجموعات المسلحة في مدينة درعا، لكن الأعمال القتالية تم تعليقها لاحقا من أجل إجراء مفاوضات بين الطرفين بوساطة العسكريين الروس أدت إلى إجلاء معظم المسلحين من المنطقة، إلا أن الهجمات المنفردة لم تتوقف حتى الآن.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الحكومة السورية عن توقيع اتفاق مع تحالف شركات إماراتية لإنشاء محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية في ريف دمشق.

وقالت وزارة الكهرباء السورية: إن محطة التوليد الكهروضوئية ستكون بقدرة 300 ميجاوات. بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

وكان محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد السوري، قد أعلن منتصف أكتوبر الماضي أن مجلس الوزراء السوري أقر مشروع مع شركة إماراتية لإقامة محطة توليد كهروضوئية.

وقال الوزير إن المشروع "باكورة من بواكير رغبة الشركات للاستثمار في سوريا".

أما فيما يتعلق بإمدادات الكهرباء والغاز من مصر والأردن إلى لبنان عبر سوريا، أكد الوزير أن هناك فائدة لسوريا بنسب جيدة من مرور الغاز والكهرباء عبر الأراضي السورية.

ومطلع أكتوبر، بحثت الإمارات وسوريا تطوير العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق الشراكة المثمرة والواعدة بين البلدين في مرحلة ما بعد "كوفيد-19".