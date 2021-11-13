السبت 13 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير دفاع أستراليا: من المستحيل ألا ندعم الولايات المتحدة فى حماية تايوان

وزير الدفاع الأسترالي
وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون

أعلن وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون أنه سيكون من المستحيل بالنسبة لأستراليا ألا تدعم الولايات المتحدة في حال اتخذت خطوات لحماية تايوان.

 

وقال داتون في تصريح لصحيفة "ذي أستراليان"، نشر اليوم السبت، إنه "سيكون من المستحيل لنا ألا ندعم الولايات المتحدة في خطواتها في حال قررت الولايات المتحدة اتخاذها".

 

وتابع: "يجب أن نتحدث بصراحة عن ذلك، ويجب أن ننظر إلى كافة الحقائق والظروف دون أي حكم مسبق، وربما ستكون هناك ظروف لن نقوم فيها بمثل هذا الخيار، لكنني لا استطيع أن أتصور تلك الظروف".

 

وأشار وزير الدفاع الأسترالي إلى أن الصين "ألمحت بوضوح إلى عزمها لدخول تايوان، ويجب أن نضمن مستوى عاليا من الاستعداد وقوة ردع أكبر لقدراتنا، وأعتقد أن بهذه الطريقة يمكننا وضع بلادنا في موقف القوة".

 

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيتخذون خطوات في حال استخدمت الصين القوة لتغيير الوضع الحالي لجزيرة تايوان، التي تحكمها حكومة مستقلة منذ عدة عقود، والتي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

 

وأرسلت الصين يوم الثلاثاء دورية بحرية إلى مضيق تايوان مع إدانة وزارة الدفاع الصينية لزيارة وفد أمريكي لتايوان. ولم تستبعد الصين استخدام القوة للسيطرة على الجزيرة.

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