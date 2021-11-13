السبت 13 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن: الولايات المتحدة قلقة بشأن الوضع فى بيلاروس

بايدن
بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة قلقة إزاء الوضع في بيلاروس على خلفية أزمة المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

 

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية ، قال بايدن للصحفيين: "نعتقد أن هذا مثير لقلق كبير. و أبلغنا روسيا و بيلاروس بقلقنا. نحن نعتقد أن هذه مشكلة".

 

و يأتي ذلك على خلفية أزمة الهجرة على الحدود بين بيلاروس و دول الاتحاد الأوروبي، حيث تجمع آلاف المهاجرين الآسيويين و الإفريقيين.

 

و اتهم الاتحاد الأوروبي بيلاروس بشن "هجوم هجين" عليه، ويدرس فرض عقوبات على السلطات البيلاروسية و شركات الطيران التي تنقل المهاجرين إلى بيلاروس.

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