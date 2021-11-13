بايدن: الولايات المتحدة قلقة بشأن الوضع فى بيلاروس

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة قلقة إزاء الوضع في بيلاروس على خلفية أزمة المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية ، قال بايدن للصحفيين: "نعتقد أن هذا مثير لقلق كبير. و أبلغنا روسيا و بيلاروس بقلقنا. نحن نعتقد أن هذه مشكلة".

و يأتي ذلك على خلفية أزمة الهجرة على الحدود بين بيلاروس و دول الاتحاد الأوروبي، حيث تجمع آلاف المهاجرين الآسيويين و الإفريقيين.

و اتهم الاتحاد الأوروبي بيلاروس بشن "هجوم هجين" عليه، ويدرس فرض عقوبات على السلطات البيلاروسية و شركات الطيران التي تنقل المهاجرين إلى بيلاروس.