نتائج انتخابات نادى الشرقية الرياضى

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي الشرقية الرياضي، برئاسة المستشار محمد حسين سالم، فوز حمدى مرزوق بمقعد رئيس مجلس إدارة النادي، خلفًا للدكتور مجدي عزت.

وبمقعد نائب رئيس النادي، أعلنت اللجنة فوز العميد أحمد زردق، وفوز خالد بيومي نقيب موسيقيين الشرقية، بمقعد أمين الصندوق.

كما أعلنت اللجنة فوز كل من إبراهيم الباجوري، وتوفيق النجار، وشادي مسعد، ومحمد صلاح، وإنعام محمد على، بمقاعد فوق السن، و كل من الدكتور كريم الغندور، ودكتور إسلام سمير بمقاعد تحت السن.

واللجنة العليا المشرفة على انتخابات نادي الشرقية الرياضي، قد قررت مد وقت الانتخابات ساعة إضافية، وحتى الثامنة من مساء اليوم، بدلًا من غلقها في السابعة.

وشهدت انتخابات نادي الشرقية الرياضي، والمقامة بمقر النادي بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، إقبالًا غير مسبوق من الناخبين وأعضاء الجمعية العمومية، لاختيار مرشحيهم على مقاعد رئيس مجلس إدارة وأعضاء مجلس إدارة النادي.

وشهدت ساحة النادي ومحيطه توافدًا كبيرًا من أبناء المحافظة من كافة الفئات والطوائف، للمشاركة في الانتخابات.

وتنافس على أعضاء مجلس إدارة النادي: 5 مرشحين على مقعد رئيس النادي، وهم: «الدكتور حمدي مرزوق، رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية الأسبق، والنائب البرلماني السابق اللواء خالد عراقي، و رجل الأعمال على أبو احمد، وعادل عبد العزيز، وأحمد نحلة».

كما تنافس على مقعد نائب الرئيس كل من «العميد أحمد زردق، والمهندس أحمد مرسي، مدير هيئة التعليمية بالشرقية»، وتنافس على مقعد أمين الصندوق «خالد بيومي، نقيب موسيقيين الشرقية، وعماد السعيد».

وتنافس على مقاعد فوق السن 23 مرشحًا، لاختيار 5 مرشحين منهم، و5 مرشحين تحت السن لاختيار اثنين من المرشحين.

وتم الانتخاب بإشراف قضائىي وسط تشديدات أمنية مكثفة من قوات الشرطة والأمن المركزىي لتأمين عملية الانتخابات، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العمومية ومجموعة من أعضاء مجلس النواب.

يذكر أن مجلس إدارة نادي الشرقية الأسبق كان يرأسه الدكتور مجدي عزت، ووقع عدد من المشكلات التي تسببت في تقديم المجلس لاستقالته لمحافظ الشرقية، ثم التراجع عنها، ووجدت بعض النزاعات داخل مجلس الإدارة، وينتظر أعضاء النادي الفوز بمجلس إدارة يحقق أهداف الأعضاء.