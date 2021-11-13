السبت 13 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لعمامرة: المغرب تدفعه سياسة توسعية

وزير الخارجية الجزائري
وزير الخارجية الجزائري

قال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إن المملكة المغربية "تدفعها سياسة توسعية"، مؤكدا أن دستورها يحتوي على مادة تتحدث عن "الحدود الحقة"، وليس الحدود القانونية أو المعترف بها.

 

وجاء تصريح لعمامرة في مقابلة مع "قناة الجزائر الدولية" نشرت اليوم .

 

وأشار لعمامرة إلى أن "المغرب لم يكن يعترف بالجمهورية الإسلامية الموريتانية إطلاقا"، مؤكدا وجود "خلافات جوهرية" بين الجزائر والرباط بخصوص "التوسعية مقابل احترام الحدود الموروثة عند الاستقلال".

 

وتشهد العلاقات المغربية الجزائرية توترا ملحوظا بعد قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، وسلسلة من الاتهامات وجهتها له آخرها تحميله مسؤولية مقتل ثلاثة من مواطنيها في قصف استهدف شاحنات كانت تقوم برحلة بين الجزائر وموريتانيا.

 

والجزائر تقدم الدعم والمساندة لجبهة "البوليساريو" التي تتنازع مع المغرب على إقليم الصحراء منذ 1976، حيث تريد الجبهة الاستقلال التام عن المغرب، بينما يعتبرها المغرب جزءا لا يتجزأ من أراضيه.

سياسة المغرب ألم سياس حدود دستور حدث لمغرب يتحدث دفعة لعمامرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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