السبت 13 نوفمبر 2021
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سياسي

برلمانية: الرئيس السيسي حذر القوى المعادية من عرقلة عقد الانتخابات الليبية

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس

قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب الليبي في مؤتمر دعم ليبيا بباريس أمس الجمعة، هو دليل علي إطلاع الرئيس السيسي على طبيعة الأوضاع في ليبيا على أرض الواقع بعيدًا عن التصريحات الدبلوماسية للأطراف المتداخلة، وعلمًا بالنوايا السيئة لبعض الدول الإقليمية التي تعتقد أنها قد تستغل الفوضى في أرض الدولة الليبية الصديقة لتهديد المصالح المصرية أو تهديد مصر شرقًا. 

وأضافت محروس في بيان لها اليوم، أن الرئيس السيسي وجه خطابًا مباشرًا للشعب الليبي عندما استدعى اسم الزعيم الراحل عمر المختار والذي كانت مصر خير معين له في كفاحه ضد الاحتلال وذلك بمثابة رسالة رمزية من الرئيس لشعب ليبيا أن مصر تدعم الشعب الليبي غير طامعة في ثرواته ولا التدخل في أموره و تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر دومًا وأبدًا ستدعم الشعب الليبي وتقدم له يد العون في كل الأوقات. 

وأشارت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلى أن تحذير الرئيس للقوى الدولية والإقليمية التي تحرك بعض الجماعات التابعة لها في ليبيا  لعرقلة إجراء انتخابات عامة ورئاسية وذلك لعلمها أنها ستأتي بالضرر على تواجدها غير  الشرعي طبقًا لقرارات سابقة من مجلس الأمن، مشددة على أن مصر والمجتمع الدولي لن يسمحوا باستمرار تلك الأوضاع غير المنضبطة وأن مصر تؤكد أن إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا هو أمر حتمي وواجب على المجتمع الدولي السعي لتحقيقه.

ولفتت محروس، إلى أن موقف مصر تجاه الأزمة الليبية ثابت لم يتغير وهو ما يؤكده الرئيس السيسي في كل المؤتمرات عن ليبيا، حيث أكد على حرص مصر على دعم أي عملية تفاوضية بين الأطراف المتنازع بينها مع دعمها الكامل للجيش الليبي وتنسيق المواقف الأمنية معه. 

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