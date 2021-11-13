انقطاع الكهرباء والإنترنت المنزلى بعد هطول أمطار غزيرة بأسوان

شهدت عدة مناطق ومراكز بمحافظة أسوان، مع الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، انقطاع التيار الكهربائي والإنترنت المنزلي، إثر سقوط الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.

كما شهدت العديد من المناطق بمحافظة أسوان، سقوط عدد من أعمدة الإنارة بعد هطول أمطار غزيرة، صاحبتها ظاهرة البرق والرعد، امتلت شوارع المدينة بمياة الأمطار، ما أثر على الحركة المرورية في الشوارع.

ووصلت الأمطار إلى مدينة أسوان، بعد أجواء غير مستقرة، وطقس متقلب، ومن المتوقع حدوث تقلبات جوية مره أخرى داخل المدينة.



من جهة أخرى أثناء متابعته لموقف تداعياء سوء الأحوال الجوية وتقلبات الطقس بسبب هبوب عاصفة ترابية وسقوط أمطار رعدية غزيرة ومتوسطة على مركزي أسوان ودراو وبعض المناطق بمركز نصر النوبة، أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بوقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل من أسوان إلى إدفو شمالاً، وأيضاً ببحيرة ناصر، بجانب قيام إدارة المرور بغلق الطرق السريعة مؤقتاً بعد إنعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية والأمطار التي أدت لانخفاض مستوى الرؤية وخاصة أمام حركة المركبات برياً والبواخر السياحية والدهبيات والمراكب الشراعية ومراكب الصيد والعبارات والمعديات الخاصة نيلياً.



كما ناشد محافظ أسوان المواطنين بالالتزام بمنازلهم وتجنب مواقع وجود الأشجار والهوائيات الكهربائية، بالإضافة إلى أهمية ألتزام سائقى المركبات والسيارات المختلفة بوقف التحرك والتهدئة للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، مؤكداً على أن هناك تواصل مستمر من خلال غرفة العمليات الرئيسية مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى لمتابعة الموقف أولاً بأول والتي تم تخطر حتى الآن بأي حوادث.

جدير بالذكر أن الايام الماضية، أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رفع درجة الإستعداد وتجهيز غرفة العمليات الرئيسية ، بجانب غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات المعنية.

جاء ذلك في ضوء تحذير هيئة الأرصاد الجوية بوجود حالة من عدم الاستقرار في الطقس خلال اليومين القادمين على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر وجنوب الصعيد.