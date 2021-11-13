جنات تتألق على مسرح النافورة بمهرجان الموسيقى العربية (صور)

قضى جمهور الدورة الـ 30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، مساء الجمعة، سهرة مميزة في عالم الطرب الساحر، حيث تألقت النجمة المغربية "جنات" على مسرح النافورة، وقدمت بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقياده المايسترو محمد الموجي، باقة من أعمالها الخاصة كان منها "مسا الجمال، على فكرة، واحشني، أوعي، مين بيعيش، خيط ضعيف، البادي أظلم، حبيبي على نياته"، إلى جانب "قولو لعين الشمس" للفنانة الكبيرة الراحلة شادية، و"شعوري ناحيتك" للفنانة الكبيرة الراحلة وردة و"عن العشاق - دارت الأيام" لكوكب الشرق أم كلثوم.

جنات

جنات

جنات

جنات

سبقها النجم الفلسطيني محمد عساف بكوكبة من الأعمال المصرية والفلسطينية كان منها "جينالك يا فلسطين، أهو ده اللي صار، عندما يأتي المساء، مرايتك، كرمالك أنت، يا مال الشام، الهوي هوايا، والأرض بتتكلم عربي".

محمد عساف

محمد عساف

محمد عساف

ـ ليث صديق يعانق الكمان ببراعة

وعانق الكمان ببراعة الأردني ليث صديق ليعزف موسيقى خواطر، وسلاف وينال إعجاب واستحسان الحضور.

ليث صديق

ليث صديق

ـ إبراهيم راشد وصابرين النجيلي في تنوع غنائي

وفي نموذج للتنوع الغنائي قدم إبراهيم راشد ابتهال “مولاي أني ببابك وكل مرة لما أوعدك”، وشدت صابرين النجيلي بـ "موال لو تعمل الخير، على بلد المحبوب، شبكونا برمش عينهم ويا أعز من عيني"، كما عزفت الفرقة في بداية الحفل مقطوعة موسيقية تأليف الموجي الصغير ويحيى الموجي.

صابرين النجيلي

إبراهيم راشد

ـ كلثوميات على مسرح معهد الموسيقى

وأقيم على مسرح معهد الموسيقى العربية حفلا ضمن سلسلة كلثوميات أحيته الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو صلاح غباشي ومشاركة كل من، مروة حمدي وحسناء.

ـ الحجار يختتم الفعاليات بالإسكندرية

وقدم النجم علي الحجار حفلا بمكتبة الإسكندرية بقيادة المايسترو حازم القصبجي بعد فاصلا غنائيا لكل من مي حسن واللبناني سعد رمضان.

ـ نادية مصطفى تشدو على مسرح أوبرا دمنهور

وشهدت أوبرا دمنهور حفلا للنجمة نادية مصطفى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام وسبقها فاصلا غنائيا لكل من أحمد سعيد، وحنان الخولي، ومصطفى النجدي، وأشرف وليد.

وعلى المسرح الخارجي قدم كورال أطفال الأوبرا تحت إشراف أحمد عامر كوكبة من الأعمال الغنائية.

وتضم فعاليات الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 33 حفلا فنيا بمشاركة 101 فنان من 10 دول عربية هي: مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، وعمان، وتقام على ٦مسارح بثلاث محافظات القاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، أوبرا دمنهور، مكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات.