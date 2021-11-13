حريق هائل بمعرض تجارى بمدينة طهطا فى سوهاج

كلف اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اللواء عصام الليثي السكرتير العام للمحافظة، بتفقد موقع الحريق الذي نشب بمركز ومدينة طهطا وذلك للوقوف على حجم الخسائر وتقديم الدعم اللازم للمتضررين من الحريق، بحضور فريدة سلام رئيس مركز ومدينة طهطا.



ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة، والتنسيق بين الوحدة المحلية، ومديرية التضامن الاجتماعي، لحصر التلفيات والخسائر الناجمة عن الحريق، وصرف التعويضات المقررة في أسرع وقت، والعمل على تخفيف الآثار الناجمة عن الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظ سوهاج من السيطرة على الحريق الذي نشب بمدينة طهطا شمال محافظة سوهاج، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

كانت تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق نشب بمنزل بشارع المحكمة دائرة قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج ونتج عن الحريق إصابة مالك المنزل بحروق بنسبة 60% أثناء مشاركته في إخماد الحريق تم نقل المصاب للمستشفى للعلاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من العميد ياسر أبوكريشه مأمور قسم شرطة سوهاج يفيد نشوب حريق بمنزل بشارع مجمع المحاكم دائرة قسم طهطا وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال والمقدم أيمن عثمان وكيل الفرع والرائد محمد جاد الله رئيس وحدة مباحث قسم شرطة طهطا بنشوب الحريق بمنزل ملك صاحب محل خردوات، ويقيم بذات الناحية، حيث تم الدفع بسيارة إطفاء، والسيطرة علي الحريق وإخماده.

ونتج عن الحريق إصابة مالك المنزل بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والقدمين والساقين بنسبة 60% أثناء مشاركته في إخماد الحريق، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي.

بسؤال المذكور بمضمون ما تقدم ورجح أن سبب الحريق حدوث تسرب غاز من إسطوانة البوتاجاز مع وجود مصدر حراري، وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية، ونفى الشبهة الجنائية، تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابه العامة.