السبت 13 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرا خارجية تونس والكويت: ليبيا تمر بمرحلة مفصلية فى تاريخها

وزيرا خارجية تونس
وزيرا خارجية تونس والكويت

 أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي ووزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بدولة الكويت أحمد ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح على أن ليبيا تمر بمرحلة مفصلية في تاريخها في أفق الاستحقاقات الانتخابية والأمنية.


وشدد الوزيران - على هامش مشاركتهما في مؤتمر باريس حول ليبيا الذي احتضنته العاصمة الفرنسية - على ضرورة الاستمرار في دعم ليبيا على درب التسوية السياسية الشاملة بما يساعد الأشقاء الليبيين على توفير أفضل ظروف النجاح لهذه الاستحقاقات ولرفع جميع التحديات الماثلة ولاسيما منها الأمنية بما في ذلك تفكيك الجماعات المسلحة وخروج المرتزقة وما يتطلبه ذلك من تنسيق محكم بما يحفظ أمن ليبيا واستقرارها وأمن واستقرار المنطقة العربية عموما.


وأضاف الوزيران - حسبما ذكر البيان الصادر عن الخارجية التونسية أنه يجب مرافقة ليبيا في جميع محطات هذا المسار بشكل يدعم قيادتها وملكيتها لمسار التسوية بعيدا عن التدخلات الخارجية.


من جهة أخرى، تناول اللقاء العلاقات الثنائية التونسية-الكويتية وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات بالإضافة إلى تعزيز التشاور والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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