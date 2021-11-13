السبت 13 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ترودو يتعهد بحماية الكنديين من أضرار الفضاء الإلكترونى

ترودو
ترودو

وعد رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، بحماية الكنديين من ضرر الفضاء الإلكتروني، قائلا إن الكراهية والمعلومات المضللة المتدفقة في الفضاء الإلكتروني يجب ألا يُسمح لها بالتأثير على عقول الكنديين.


وقال ترودو خلال مناقشة دولية عبر رابط فيديو من أوتاوا إلى منتدى باريس للسلام: "لا شك في أن الفضاء الرقمي يتمتع بقوة من أجل الخير. ولكن من المعلومات المضللة عن اللقاحات إلى التطرف عبر الإنترنت، رأينا أيضا التهديد الذي يمكن أن يشكله على قيمنا وأنظمتنا الديمقراطية ومواطنينا".

 

 وتابع: "لا يمكننا السماح بفوائد الفضاء الرقمي على حساب حقوق الناس أو سلامتهم."


كان ترودو يخاطب لجنة حول تحديات المجال الرقمي بعد المشاركة في تأسيس برنامج دولي جديد العام الماضي يسمى الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي.

 

وعلى صعيد آخر، سجلت كندا 2364 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.


كما سجلت البلاد 27 حالة وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.
 

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و745 ألفا و702 إصابة، والوفيات إلى 29 ألفا و273 حالة.
 

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، أنه تم إعطاء 59 مليونًا و244 ألفًا و495 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.
 

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

 

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

 

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

حماية فرنسا الولايات المتحدة وفاة المملكة المتحدة رئيس الوزراء بولندا الإنترنت

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

الأكثر قراءة

منتخب مصر يتأهل رسمياً للمباراة الفاصلة للمونديال

حريق هائل بمعرض تجارى بمدينة طهطا فى سوهاج

بعد خسارة القمة.. تفاصيل اجتماع كارتيرون مع لاعبى الزمالك

السلطات الصحية فى الجزائر تحذر من موجة كورونا رابعة

البنتاجون: تحركات روسيا قرب الحدود مع أوكرانيا لا تشير إلى خطط للتدخل فيها

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو يروج لذبح التلاميذ داخل مدرسة بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

من يذكر مصر الأخرى؟

صفاء النجار

أدعو الحكومة لحظر فيسبوك أسبوعًا فى الشهر

عفاف السيد

«بناء التعليم»: ماراثون تفوز فيه مصر

ماجد حبته

ليبيا والرئيس فى باريس

مؤمن المحمدي

سوسو طرب وأشياء أخرى

عبد الرحيم طايع

المتاجرة بالمسيخ الدجال!

مدحت بشاى

واحة الفنون غير قابلة لحصار التطرف

د.كريمة الحفناوى

من أجل العدالة المناخية

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

«التحرير الفلسطينية»: آن الأوان لتدخل فاعل من المجتمع الدولى للضغط على الاحتلال

سارة شريف تكتب: ضجيج فى المدينة المقدسة

إسرائيل: اشتباكات الحريديم واليهوديات عند حائط البراق هدفها الانقسام