ترودو يتعهد بحماية الكنديين من أضرار الفضاء الإلكترونى

وعد رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، بحماية الكنديين من ضرر الفضاء الإلكتروني، قائلا إن الكراهية والمعلومات المضللة المتدفقة في الفضاء الإلكتروني يجب ألا يُسمح لها بالتأثير على عقول الكنديين.



وقال ترودو خلال مناقشة دولية عبر رابط فيديو من أوتاوا إلى منتدى باريس للسلام: "لا شك في أن الفضاء الرقمي يتمتع بقوة من أجل الخير. ولكن من المعلومات المضللة عن اللقاحات إلى التطرف عبر الإنترنت، رأينا أيضا التهديد الذي يمكن أن يشكله على قيمنا وأنظمتنا الديمقراطية ومواطنينا".

وتابع: "لا يمكننا السماح بفوائد الفضاء الرقمي على حساب حقوق الناس أو سلامتهم."



كان ترودو يخاطب لجنة حول تحديات المجال الرقمي بعد المشاركة في تأسيس برنامج دولي جديد العام الماضي يسمى الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي.

وعلى صعيد آخر، سجلت كندا 2364 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.



كما سجلت البلاد 27 حالة وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.



وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و745 ألفا و702 إصابة، والوفيات إلى 29 ألفا و273 حالة.



وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، أنه تم إعطاء 59 مليونًا و244 ألفًا و495 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.



يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.