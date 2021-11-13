الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الحزب الحاكم فى إريتريا لتورطه فى حرب تيجراى

فرضت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، عقوبات على الجيش والحزب الحاكم في إريتريا، على خلفية مساهتمه في حرب تيجراي شمال إثيوبيا وفقا لما نقلته شبكة سي ان ان الأمريكية.

واستهدفت العقوبات الأمريكية قوة الدفاع الإريترية "إي دي إف" وحزب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة.

ووفقا لفرانس برس فقد تم ادراج رئيس مكتب الأمن القومي الإريتري أبرهه كاسا نيمريم و "صندوق هيديري"، وهو شركة قابضة تابعة لحزب الجبهة الشعبية، إضافة إلى هاغوس غبريويت كيدان المستشار الاقتصادي للحزب على القائمة السوداء.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان: إنه منذ اندلاع النزاع في منطقة تيجراي العام الماضي، شاركت القوات الإريترية في تأجيج العنف، وأضافت الخزانة الامريكية: "لقد نشطت القوات الإريترية في جميع أنحاء إثيوبيا خلال النزاع وكانت مسؤولة عن ارتكاب مذابح وعمليات نهب واعتداءات جنسية".

وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين الذي يسافر إلى كينيا ونيجيريا والسنغال الأسبوع المقبل: "إذا فشلت الأطراف في تحقيق تقدم ملموس في أثيوبيا، فإن الولايات المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لمتابعة عقوبات إضافية، بما في ذلك ضد حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير تيجري".



يأتي هذا فيما عاد المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، الذي كان في أديس أبابا الأسبوع المنصروم ، إلى واشنطن العاصمة يوم الخميس الماضي "للتشاور مع وزيرة الخارجية ومسؤولين كبار آخرين في الإدارة حول الجهود الدبلوماسية الأمريكية للترويج لوقف تفاوضي ومستدام.



وقال بلينكين إن "وجود إريتريا المزعزع للاستقرار في إثيوبيا يطيل أمد الصراع ويشكل عقبة كبيرة أمام وقف الأعمال العدائية ويهدد سلامة الدولة الإثيوبية".



وقال إن "الروايات الموثوقة تورط القوات الإريترية في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، والولايات المتحدة لا تزال قلقة للغاية بشأن سلوك جميع أطراف النزاع. وأكد أنه يجب أن تنسحب القوات الإريترية على الفور من إثيوبيا".



وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن قوات الدفاع الإريترية "تعمل في شمال إثيوبيا وسط تقارير عديدة عن نهب واعتداء جنسي وقتل مدنيين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية".



وقالت الإدارة في بيان صحفي: "تمت مشاهدة جنود من قوة الدفاع الإريترية متنكرين بزي عسكري إثيوبي قديم ، وهم يحرسون نقاط التفتيش ، ويعرقلون ويحتلون طرق المساعدات الحرجة ، ويهددون الطاقم الطبي في أحد المستشفيات العاملة القليلة في شمال إثيوبيا".



التفاصيل التي وصفتها وزارة الخزانة تكرر تقارير سي إن إن في وقت سابق من هذا العام ، عندما شاهد فريق يسافر عبر تيجراي جنود إريتريين ، بعضهم يتنكر بزي عسكري إثيوبي قديم ، يحرس نقاط التفتيش ، ويعرقل ويحتل طرق الإغاثة الحيوية ، ويتجول في المستشفيات العاملة في المنطقة ويهدد الطاقم الطبي ".



ولا تزال الحالة الإنسانية في شمال إثيوبيا متردية ، حيث تم اعتقال العديد من موظفي الأمم المتحدة في الأيام الأخيرة.



وكشفت تقارير CNN الإضافية عن الفظائع التي تحمل بصمات الإبادة الجماعية ، بما في ذلك القتل الجماعي والعنف الجنسي.

خلص تقرير مشترك صادر عن مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان إلى أن جميع الأطراف المتورطة في النزاع قد "ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني وقانون اللاجئين ، وبعضها قد يرقى إلى جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية."