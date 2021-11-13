السبت 13 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الحزب الحاكم فى إريتريا لتورطه فى حرب تيجراى

حرب تيجراى
حرب تيجراى

فرضت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، عقوبات على الجيش والحزب الحاكم في إريتريا، على خلفية مساهتمه في حرب تيجراي شمال إثيوبيا وفقا لما نقلته شبكة سي ان ان الأمريكية.

 

واستهدفت العقوبات الأمريكية قوة الدفاع الإريترية "إي دي إف" وحزب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة.

 

ووفقا لفرانس برس فقد تم ادراج رئيس مكتب الأمن القومي الإريتري أبرهه كاسا نيمريم و "صندوق هيديري"، وهو شركة قابضة تابعة لحزب الجبهة الشعبية، إضافة إلى هاغوس غبريويت كيدان المستشار الاقتصادي للحزب على القائمة السوداء.

 

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان:  إنه منذ اندلاع النزاع في منطقة تيجراي  العام الماضي، شاركت القوات الإريترية في تأجيج العنف، وأضافت الخزانة الامريكية: "لقد نشطت القوات الإريترية في جميع أنحاء إثيوبيا خلال النزاع وكانت مسؤولة عن ارتكاب مذابح وعمليات نهب واعتداءات جنسية".

 

وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين الذي يسافر إلى كينيا ونيجيريا والسنغال الأسبوع المقبل: "إذا فشلت الأطراف في تحقيق تقدم ملموس في أثيوبيا، فإن الولايات المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لمتابعة عقوبات إضافية، بما في ذلك ضد حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير تيجري".


يأتي هذا فيما عاد المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، الذي كان في أديس أبابا الأسبوع المنصروم ، إلى واشنطن العاصمة يوم الخميس الماضي "للتشاور مع وزيرة الخارجية ومسؤولين كبار آخرين في الإدارة حول الجهود الدبلوماسية الأمريكية للترويج لوقف تفاوضي ومستدام.


وقال بلينكين إن "وجود إريتريا المزعزع للاستقرار في إثيوبيا يطيل أمد الصراع ويشكل عقبة كبيرة أمام وقف الأعمال العدائية ويهدد سلامة الدولة الإثيوبية".


وقال إن "الروايات الموثوقة تورط القوات الإريترية في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، والولايات المتحدة لا تزال قلقة للغاية بشأن سلوك جميع أطراف النزاع. وأكد أنه يجب أن تنسحب القوات الإريترية على الفور من إثيوبيا".


وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن قوات الدفاع الإريترية "تعمل في شمال إثيوبيا وسط تقارير عديدة عن نهب واعتداء جنسي وقتل مدنيين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية".


وقالت الإدارة في بيان صحفي: "تمت مشاهدة جنود من قوة الدفاع الإريترية متنكرين بزي عسكري إثيوبي قديم ، وهم يحرسون نقاط التفتيش ، ويعرقلون ويحتلون طرق المساعدات الحرجة ، ويهددون الطاقم الطبي في أحد المستشفيات العاملة القليلة في شمال إثيوبيا".


التفاصيل التي وصفتها وزارة الخزانة تكرر تقارير سي إن إن في وقت سابق من هذا العام ، عندما شاهد فريق يسافر عبر تيجراي جنود إريتريين ، بعضهم يتنكر بزي عسكري إثيوبي قديم ، يحرس نقاط التفتيش ، ويعرقل ويحتل طرق الإغاثة الحيوية ، ويتجول في المستشفيات العاملة في المنطقة ويهدد الطاقم الطبي ".


ولا تزال الحالة الإنسانية في شمال إثيوبيا متردية ، حيث تم اعتقال العديد من موظفي الأمم المتحدة في الأيام الأخيرة.


وكشفت تقارير CNN الإضافية عن الفظائع التي تحمل بصمات الإبادة الجماعية ، بما في ذلك القتل الجماعي والعنف الجنسي. 

 

خلص تقرير مشترك صادر عن مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان إلى أن جميع الأطراف المتورطة في النزاع قد "ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني وقانون اللاجئين ، وبعضها قد يرقى إلى جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية."

الولايات المتحدة تيجراي إقليم تيجراي الأوضاع الانسانية في تيجراي الصراع في منطقة تيجراي

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

الأكثر قراءة

خسائر الأمطار.. إصابة 80 شخصًا إثر تعرضهم للدغات العقارب وانهيار المنازل فى أسوان

إصابات كورونا العالمية تتجاوز252.38‭ ‬ مليون حالة

منتخب مصر يتأهل رسمياً للمباراة الفاصلة للمونديال

كيف يصل منتخب مصر إلى المونديال؟

الأحد.. غلق باب تقليل الاغتراب بجامعة الأزهر

«الصحة العالمية»: سكان تيجراى يموتون من الجوع ونقص الأدوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

من يذكر مصر الأخرى؟

صفاء النجار

أدعو الحكومة لحظر فيسبوك أسبوعًا فى الشهر

عفاف السيد

«بناء التعليم»: ماراثون تفوز فيه مصر

ماجد حبته

ليبيا والرئيس فى باريس

مؤمن المحمدي

سوسو طرب وأشياء أخرى

عبد الرحيم طايع

المتاجرة بالمسيخ الدجال!

مدحت بشاى

واحة الفنون غير قابلة لحصار التطرف

د.كريمة الحفناوى

من أجل العدالة المناخية

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

«التحرير الفلسطينية»: آن الأوان لتدخل فاعل من المجتمع الدولى للضغط على الاحتلال

سارة شريف تكتب: ضجيج فى المدينة المقدسة

إسرائيل: اشتباكات الحريديم واليهوديات عند حائط البراق هدفها الانقسام