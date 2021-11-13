السبت 13 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كندا تجيز لقاح موديرنا كجرعة ثالثة معززة ضد كورونا

لقاح موديرنا
لقاح موديرنا

أجازت هيئة الصحة الكندية لقاح موديرنا الخاص بفيروس (كوفيد-19) لاستخدامه كحقنة معززة، لتصبح ثاني القاحات التي يتم إجازتها في هذا الشأن بعد شركة فايزر.


وقالت هيئة الصحة الكندية، في بيان إن جرعة تعزيز موديرنا ستكون نصف جرعة.

 

 وهو ما يختلف عن حرعة فايزر المعززة "الثالثة"، وهي جرعة كاملة.


وجاء في البيان الصحفي أن "اللقاح المعزز لكوفيد-19 هو جرعة إضافية من اللقاح تُعطى بعد الانتهاء من سلسلة اللقاح الأولية". وأنه "تم تصميم الجرعة المعززة لمساعدة الأشخاص في الحفاظ على حمايتهم من كوفيد-19 بمرور الوقت."


ويحق لكل شخص بالغ أكثر من 18 عاما الحصول على جرعة ثالثة معززة إذا مر ستة أشهر على الأقل من حصوله على الجرعة الثانية العادية.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

 

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

حقنة على الاول هيئة الجمعة اليوم الاولى صحفي الصحة كندا بيان ودي مساعد الصحف عدة لقاحات كوفيد-19 فيروس كوفيد لقاح موديرنا فيروس كوفيد-19 الجرعة الثانية القاحات الجرعة ضد كوفيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

الأكثر قراءة

خسائر الأمطار.. إصابة 80 شخصًا إثر تعرضهم للدغات العقارب وانهيار المنازل فى أسوان

إصابات كورونا العالمية تتجاوز252.38‭ ‬ مليون حالة

منتخب مصر يتأهل رسمياً للمباراة الفاصلة للمونديال

كيف يصل منتخب مصر إلى المونديال؟

الأحد.. غلق باب تقليل الاغتراب بجامعة الأزهر

«الصحة العالمية»: سكان تيجراى يموتون من الجوع ونقص الأدوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

من يذكر مصر الأخرى؟

صفاء النجار

أدعو الحكومة لحظر فيسبوك أسبوعًا فى الشهر

عفاف السيد

«بناء التعليم»: ماراثون تفوز فيه مصر

ماجد حبته

ليبيا والرئيس فى باريس

مؤمن المحمدي

سوسو طرب وأشياء أخرى

عبد الرحيم طايع

المتاجرة بالمسيخ الدجال!

مدحت بشاى

واحة الفنون غير قابلة لحصار التطرف

د.كريمة الحفناوى

من أجل العدالة المناخية

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

«التحرير الفلسطينية»: آن الأوان لتدخل فاعل من المجتمع الدولى للضغط على الاحتلال

سارة شريف تكتب: ضجيج فى المدينة المقدسة

إسرائيل: اشتباكات الحريديم واليهوديات عند حائط البراق هدفها الانقسام