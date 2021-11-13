السبت 13 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«أنت اختيارى» لـ إيهاب توفيق تقترب من المليون الخامس على «يوتيوب» (فيديو)

إيهاب توفيق
إيهاب توفيق

تخطت أغنية "أنت إختياري " للنجم إيهاب توفيق والتي أطلقها على "يوتيوب" كفيديو كليب حاجز الـ ٤ ملايين و٥٠٠ ألف مشاهدة في أقل من أسبوع، بالإضافة إلى تحقيقها ردرود أفعال إيجابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

IMG-20211112-WA0127
كليب أنت إختياري

"أنت اختياري" تعد عودة قوية وجريئة للنجم إيهاب توفيق وهي كلمات ولحن محمد رفاعي وتوزيع عادل عايش وتم تصويرها مشاهد الكليب بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة مع المخرج عادل سرحان وشاركت في بطولة الكليب الفنانة الجزائرية كاميليا ورد كموديل.

IMG-20211112-WA0128
كليب أنت إختياري

على جانب آخر يعيد إيهاب توفيق هيكلة خططه الفنية إدارة أعماله والتي تولاها تامر عبد المنعم الذي يعد احد صناع كبار النجوم بمصر والعالم العربي .

كليب أنت إختياري
كليب أنت إختياري
كليب أنت إختياري
كليب أنت إختياري
كليب أنت إختياري
كليب أنت إختياري
إيهاب توفيق
إيهاب توفيق
كليب أنت إختياري
كليب أنت إختياري
كليب أنت إختياري
كليب أنت إختياري
كليب أنت إختياري
كليب أنت إختياري
كليب أنت إختياري
كليب أنت إختياري
الكلى دبي توزيع حقيقة بالإمارات ادارة المخ العرب تلف هيكلة التواصل الاجتماعي اختيار العربي اقل توفى شاهد ألم

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

الأكثر قراءة

خسائر الأمطار.. إصابة 80 شخصًا إثر تعرضهم للدغات العقارب وانهيار المنازل فى أسوان

منتخب مصر يتأهل رسمياً للمباراة الفاصلة للمونديال

«أنت اختيارى» لـ إيهاب توفيق تقترب من المليون الخامس على «يوتيوب» (فيديو)

رفع الوصاية عن بريتنى سبيرز

وزير الخارجية الأردنى يتحدث عن إمكانية زيارة سوريا وإعادتها للجامعة العربية

بعد خسارة القمة.. تفاصيل اجتماع كارتيرون مع لاعبى الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

من يذكر مصر الأخرى؟

صفاء النجار

أدعو الحكومة لحظر فيسبوك أسبوعًا فى الشهر

عفاف السيد

«بناء التعليم»: ماراثون تفوز فيه مصر

ماجد حبته

ليبيا والرئيس فى باريس

مؤمن المحمدي

سوسو طرب وأشياء أخرى

عبد الرحيم طايع

المتاجرة بالمسيخ الدجال!

مدحت بشاى

واحة الفنون غير قابلة لحصار التطرف

د.كريمة الحفناوى

من أجل العدالة المناخية

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

«التحرير الفلسطينية»: آن الأوان لتدخل فاعل من المجتمع الدولى للضغط على الاحتلال

سارة شريف تكتب: ضجيج فى المدينة المقدسة

إسرائيل: اشتباكات الحريديم واليهوديات عند حائط البراق هدفها الانقسام