«أنت اختيارى» لـ إيهاب توفيق تقترب من المليون الخامس على «يوتيوب» (فيديو)

تخطت أغنية "أنت إختياري " للنجم إيهاب توفيق والتي أطلقها على "يوتيوب" كفيديو كليب حاجز الـ ٤ ملايين و٥٠٠ ألف مشاهدة في أقل من أسبوع، بالإضافة إلى تحقيقها ردرود أفعال إيجابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

كليب أنت إختياري

"أنت اختياري" تعد عودة قوية وجريئة للنجم إيهاب توفيق وهي كلمات ولحن محمد رفاعي وتوزيع عادل عايش وتم تصويرها مشاهد الكليب بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة مع المخرج عادل سرحان وشاركت في بطولة الكليب الفنانة الجزائرية كاميليا ورد كموديل.

كليب أنت إختياري

على جانب آخر يعيد إيهاب توفيق هيكلة خططه الفنية إدارة أعماله والتي تولاها تامر عبد المنعم الذي يعد احد صناع كبار النجوم بمصر والعالم العربي .

كليب أنت إختياري

كليب أنت إختياري

كليب أنت إختياري

إيهاب توفيق

كليب أنت إختياري

كليب أنت إختياري

كليب أنت إختياري