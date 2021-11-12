أحمد حلاوة: واقعية «90 يوم» تشعرك بأن الكاتب عاش التجربة

قال الفنان الكبير أحمد حلاوة: "نجاح الحلقات استقبلته بلحظات من التمني، كنت فرحان زي العيل الصغير، انا ماشي بمبدأ اتقان العمل، والباقي بتاع ربنا، لذا لم أكن اتوقع النجاح بهذا الشكل الكبير، والحدودتة دي بالذات تحس إن الكاتب عاش التجربة، فتحس قد إيه هي حقيقية".

وتابع حلاوة في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "المخرج أصله مونتير، فهو متميز ولا يرهق الفنان الذي يعمل، وفاهم كويس جدًا بيعمل، وبيركز في شغله، وبيعمل كادرات متنوّعة، وهو عامل أساسي في النجاح، فوجوده في الاستديو سوفت لايت، فخلق حالة من ضمان نجاح العمل".

وأضاف الفنان أحمد حلاوة: "حكاية الـ5 حلقات وعودتها هامة جدًا مواكبة لإيقاع العصر، شرط الفن المتعة والحكايات المنفصلة تحقق هذا للجمهور والمشاهد بشكل كبير".

حكاية «٩٠ يوم»

حكاية «٩٠ يوم»، ضمن الموسم الثانى من مسلسل «ورا كل باب»، حيث تصدرت قائمة الأكثر تداولًا فى محركات البحث. الحكاية بطولة النجوم: نضال الشافعى ودنيا عبدالعزيز وأحمد رفعت وهشام إسماعيل وميمى جمال وأحمد حلاوة وعفاف رشاد، وهى تأليف ميرنا الفقى، وإخراج أحمد صالح.

جدير بالذكر أن حكاية "90 يوم"، من الموسم الثاني لمسلسل "ورا كل باب" تدور أحداثها في إطار اجتماعي كوميدي، وهي من بطولة نضال الشافعي، دنيا عبدالعزيز، أحمد رفعت، هشام إسماعيل، ميمي جمال، أحمد حلاوة، عفاف رشاد، وغيرهم من الفنانين، تأليف ميرنا الفقي، وإخراج أحمد صالح.

وعرض مسلسل "ورا كل باب" قبل شهر رمضان الماضي 5 حكايات، الأولى بعنوان "مالناش إلا بعض" بطولة صابرين، والثانية "يوم من الأيام" بطولة أحمد خليل، ويوسف عثمان، والثالثة "شنطة سفر" بطولة دينا وأحمد صيام، والرابعة "أيامنا الحلوة" بطولة محسن محيي الدين، ومنى عبدالغني، والخامسة "ورقة ضغط" بطولة فتحي عبدالوهاب، ورشا مهدي.