السيسى يؤكد قوة العلاقات «المصرية - الفرنسية» خلال لقائه رئيس الوزراء الفرنسى

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الجمعة ، مع رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن اللقاء شهد إجراء مباحثات حول مجمل علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وزيادة الاستثمارات وعمل الشركات الفرنسية في مصر، خاصة في مجالات البنية الأساسية في إطار مبادرة "حياة كريمة"؛ لتطوير قرى الريف المصري، وكذلك توطين الصناعة.

وأكد الرئيس قوة واستراتيجية العلاقات المصرية ـ الفرنسية في كافة المجالات، خاصةً على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري، معربًا سيادته عن الحرص على استمرار العمل المشترك من أجل تعميق الشراكة المصرية ـ الفرنسية.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الفرنسي، التوجه الثابت لبلاده لتعزيز العلاقات الإستراتيجية مع مصر، الدولة العريقة ذات الثقل والدور المحوري المتزن في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى التطور الكبير في العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وكذلك إلى الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء إلى فرنسـا في أكتوبر الماضي واجتماعه معه، مؤكدًا العمل على زيادة نشاط الشركات الفرنسية واستثماراتها في مصـر في العديد من المجالات ذات الأولوية لعملية التنمية.