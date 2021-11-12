الجمعة 12 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب عقد إيجار.. شاب ينهى حياة خاله فى حلوان

شاب ينهي حياة خاله
شاب ينهي حياة خاله

شهدت منطقة منشية جمال عبد الناصر، بمدينة حلوان، جريمة بشعة، إذ أقدم شاب علي قتل خاله بسلاح ناري، وخرج إلى الشارع وأطلق طلقة في الهواء وفر هاربا.

البداية بتلقي قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي بمنطقة منشية جمال عبد الناصر، دائرة القسم، بوقوع مشاجرة بين شاب وخاله ومقتل الأخير.

بالانتقال والفحص عثر على جثة رجل مسن مصاب بأعيرة نارية.

شهود العيان

بمناقشة الجيران أقروا بنشوب مشاجرة بين الضحية ونجل شقيقته بسبب خلاف على أوراق إيجار محل تجاري، وتطور الأمر، وقام المتهم بقتل خاله بسلاح ناري وخرج في الشارع وأطلق عيارا ناريا في الهواء.

عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وانتقلت النيابة العامة لمعاينة جثة الضحية، وأمرت بتشريح الجثمان والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية.

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