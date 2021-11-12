الرئاسة: جميع مداخلات زعماء العالم بشأن ليبيا تدور حول الموقف المصرى

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن كافة مداخلات زعماء العالم بشأن ليبيا تدور حول الموقف المصري الذي كان واضحًا من البداية، وأكد ضرورة تفعيل إرادة الشعب الليبي من خلال الانتخابات.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي مصر»، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم في مؤتمر باريس كانت شاملة وتحدثت عن فترة انتقالية وخارطة طريق، مع الالتزام بالاستحقاق الانتخابي في ديسمبر كمحطة مفصيلية، ومنعطف تاريخي.

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