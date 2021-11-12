أشرف زكي يكشف عن آخر لقاء مع الراحل أحمد خليل: كان مثالا في الالتزام

عبّر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن سعادته لما حققته حكاية «حكايتي مع الزمان» من مسلسل «إلا أنا»، بطولة الفنان أحمد خليل والذي وافته المنية منذ أيام، مشيرًا إلى أن آخر لقاء جمع بينهما أثناء تصوير المسلسل منذ أسابيع قليلة، معبرًا عن حزنه الشديد لفقدان ممثل كبير بالوسط الفني.

وقال «زكي» في تصريحات لـ«الدستور»، اليوم، أن الراحل أحمد خليل بدأ حياته الفنية ملتزما وكان يعطي للجميع درسا في الالتزام داخل «اللوكيشن»، مشيرا إلى أنه رغم سعادته بنجاح المسلسل إلا أن الحزن شديد لفقدان قيمة كبيرة وكادر فني مهم.

يذكر أن حكاية حكايتي مع الزمان من إخراج أحمد حسن وتأليف أمين خليل، ومن بطولة أحمد خليل، أشرف زكي، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، أحمد والي، رحاب عرفه، نوال سمير، شاهيستا سعد رضوى جوده، هايدي رفعت.

الحكاية الخامسة

وتعد الحكاية هي الخامسة من الموسم الثانى لمسلسل «إلا أنا»، إذ عرضت مؤخرًا حكاية «على الهامش» بطولة نيرمين الفقي، وإخراج أحمد شفيق، وحكاية «بدون ضمان» بطولة هنادي مهنا وهاجر أحمد، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

وفي ذات السياق، عرضت قناة دي إم سي حكاية «علي الهامش» مؤخرًا، على قناة dmc، والذي دارت أحداث الحكاية في إطار الـ10 حول ياسمين التي تنفصل عن زوجها وتدخل في مشاكل معه حول حضانة الأولاد، وهي من بطولة نيرمين الفقي وصبري فواز، جيهان خليل، هايدي رفعت، سيناريو وحوار أماني التونسي، إخراج أحمد شفيق.