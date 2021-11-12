الجمعة 12 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صناعة صلاح.. أكرم توفيق يسجل هدف التعادل لمصر فى شباك أنجولا

جريدة الدستور

سجل أكرم توفيق هدف التعادل لمنتخب مصر في شباك أنجولا في الدقيقة 59، لتكون النتيجة 2/2، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة السادسة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

افتتح منتخب أنجولا التسجيل في شباك المنتخب المصري بهدف أول بالدقيقة 25، أحرزه هيلدر كوستا من تسديدة صاروخية سكنت شباك «الشناوي».

وسجل مبالا نزولا هدف منتخب أنجولا الثاني في شباك المنتخب المصري بالدقيقة 36 من ركلة جزاء.

وقلص محمد النني الفارق مسجلًا الهدف الأول للمنتخب المصري في الدقيقة 45 + 1 من عمر الشوط الأول.

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