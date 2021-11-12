صناعة صلاح.. أكرم توفيق يسجل هدف التعادل لمصر فى شباك أنجولا

سجل أكرم توفيق هدف التعادل لمنتخب مصر في شباك أنجولا في الدقيقة 59، لتكون النتيجة 2/2، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة السادسة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

افتتح منتخب أنجولا التسجيل في شباك المنتخب المصري بهدف أول بالدقيقة 25، أحرزه هيلدر كوستا من تسديدة صاروخية سكنت شباك «الشناوي».

وسجل مبالا نزولا هدف منتخب أنجولا الثاني في شباك المنتخب المصري بالدقيقة 36 من ركلة جزاء.

وقلص محمد النني الفارق مسجلًا الهدف الأول للمنتخب المصري في الدقيقة 45 + 1 من عمر الشوط الأول.