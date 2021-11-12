الجمعة 12 نوفمبر 2021
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تقارير ومتابعات

بعد «سكر مر».. مراد مكرم يناشد الرئيس السيسى بتوفير الأنسولين للأطفال

مراد مكرم
مراد مكرم

وجّه الفنان مراد مكرم رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي ووزارة الصحة بضرورة توفير الأنسولين للأطفال المصابين بداء السكري، خاصة بعد تصدر مسلسله الذي يعرض هذه الأيام «سكر مر»، لمحركات البحث الأكثر شهرة «جوجل».

وكتب «مكرم» عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بعد عرض مسلسل ورا كل باب، حكاية سكر مر والتفاعل الكبير اللي حصل من أهالي أطفال السكري، أرجو من رئيس الجمهورية، ووزارة الصحة توفير مضخة الأنسولين بدون مقابل، أو بسعر رمزي لهؤلاء الأطفال».

وأضاف: «هي الحل السحري لهم حتى يعيشوا حياة أقرب إلى الطبيعية، بدون «شكشكة» على الأقل 5 مرات كل يوم وبدون قلق من ارتفاع أو انخفاض السكر، وما تسببه هذه الزيادة أو النقصان من مشاكل صحية خطيرة».
واختتم: «سيادة الرئيس، أعلم أن الحمل تقيل جدا، لكنك تهتم دائما بالمحتاجين من أبناء وطنك، وعدد أطفال السكري كان مفاجأة حقيقيه لي، ولكم كل الشكر والاحترام».

«سكر مر»


يذكر أنه اهتم صناع العمل بمشكلة مرض السكري للأطفال، كما شارك في البطولة كل من: «منة فضالي وإيهاب فهمي وفريال يوسف ورانيا ملاح وأحمد حلاوة والطفل آدهم وهدان»، من تأليف أحمد عبدالفتاح إخراج محمد عبد السلام.

الفنان مراد مكرم مراد مكرم رسالة عبد الفتاح السيسي السكري سكر مر

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