الجمعة 12 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

نائبة بالشيوخ: استقرار الأوضاع فى ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى

النائبة أمل رمزي
النائبة أمل رمزي

شددت النائبة أمل رمزى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أهمية استقرار الأوضاع داخل الأراضي الليبية كونها جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، لافته إلى أن مصر كانت وما زالت تدعم الاستقرار في ليبيا.

وقالت النائبة أمل رمزى، في بيان لها، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى مؤتمر باريس الدولي، المقام حاليا في فرنسا، تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، في ضوء العلاقات الوثيقة التى تربط مصر وفرنسا، جاءت لمكانة وقوة مصر الإقليمية والدولية.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة مصر في هذا المؤتمر يعكس دورها المحورى فى دعم المسار السياسي في ليبيا الشقيقة على الصعيدين الإقليمى والدولى، كما يؤكد مكانتها الدولية كقوة إقليمية في المنطقة وعودة دورها الريادي في قضايا دول الجوار.

ودعت عضو مجلس الشيوخ المجتمع الدولي للتكاتف لمساندة الدولة الليبية للخروج من دائرة الحرب والاقتتال التى عاشتها على مدار سنوات عدة، وكذلك التصدى للدول التى تدعم الإرهاب والجماعات المسلحة هناك، والتي تعمل على شق وحدة الصف الليبي.

وطالبت النائبة أمل رمزى، الشعب الليبي بضرورة دعم المبادرات الدولية التي تهدف إلى حل النزاعات القائمة وإعادة وحدة الصف الوطنى، وكذلك المشاركة بقوة في الانتخابات التي ستشهدها الأراضي الليبية ديسمبر القادم لتكون هناك قيادة موحدة قائمة على إدارة شئون البلاد.

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