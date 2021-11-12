الجمعة 12 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

طارق الخولي: استضافة قمة «كوب 27» يعبر عن ثقة المجتمع الدولي في مصر

النائب طارق الخولي
النائب طارق الخولي

أكد النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن استقبال مصر مؤتمر الأطراف الخاص بالمناخ لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم «كوب 27» بشرم الشيخ في عام  ٢٠٢٢، يأتي معبرًا عن الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في ملف المناخ في الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية بدت من أكثر الدول اهتمامًا بهذا الملف، حيث سعت دائمًا للعمل عليه بما يضمن تحقيق المصلحة الدولية والقدرة على مواجهة التحديات التي  تهدد العالم أجمع.

وأضاف «الخولي» في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه إذا لم  يتم اتخاذ إجراءات ملزمة  من كل الأطراف الدولية لمواجهة ما يمس بالمناخ من  تغييرات كبرى، قد تؤدي إلي  تغييرات جغرافية في بعض الدول مما يهدد أمن وسلامة ووجود بعض المدن والدول.

وأوضح نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هذه الاستضافة  تعبر أيضًا عن ثقة المجتمع الدولي والقارة الأفريقية في الدولة المصرية  باعتبارها دولة عملت في هذا الملف على مدار الفترة الماضية، وما لديها من القدرة أن تلعب دورًا  تنسيقيًا تستطيع من خلاله  الجمع بين مختلف الأطراف في المضي قمًا لتحقيق خطوات قوية في هذا الملف تجنبنا كل الآثار السلبية للتغيرات المناخية.  

وتستضيف مصر رسميا مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم “كوب 27” بشرم الشيخ في ٢٠٢٢، وذلك بعد أن تم إعلان اختيار مصر لاستضافة الدورة المقبلة من المؤتمر خلال مؤتمر جلاسجو الأخير.

 وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال كلمتها بمؤتمر جلاسجو نيابة عن الحكومة، عن تقديرها لجميع الوفود وخاصة الأطراف الإفريقية على ثقتهم ودعمهم لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف، وجمع جهود العالم لمواجهة تحدي تغير المناخ، الذي لا يفرق في تأثيراته بين الدول، ويتطلب إجراءات متعددة الأطراف نشطة وديناميكية وتعاونية بين الجميع. 

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على الرسالة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال قمة قادة العالم في الأول من نوفمبر بمؤتمر جلاسجو، والتي شدد خلالها على أن COP27 سيكون مؤتمرًا إفريقيًا حقيقيًا، حيث نأمل أن نحقق تقدمًا في مجالات الأولويات مثل تمويل المناخ والتكيف والخسارة والأضرار، لمواكبة التقدم الذي يأمل العالم أن يحققه في جهود التخفيف والوصول إلى الحياد الكربوني.

النائب طارق الخولي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مؤتمر الاطراف الخاص بالمناخ الامم المتحدة شرم الشيخ الدولة المصرية التحديات

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

الأكثر قراءة

بعد خسارة القمة.. تفاصيل اجتماع كارتيرون مع لاعبى الزمالك

مروان خورى: إحنا فى زمن «أغانى التخبيط» والإنتاج الغنائى يقترب من الانقراض

بعد تراجع أسعار الذهب.. تجار: الوقت الأنسب للشراء

«العمل الأول».. مثقفون يروون لــ «الدستور» حكايات وكواليس دخولهم لعالم الإبداع

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو يروج لذبح التلاميذ داخل مدرسة بقنا

«حقي» يتحدث عبر الهولوجرام.. سيناريو تخيلي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

من يذكر مصر الأخرى؟

صفاء النجار

أدعو الحكومة لحظر فيسبوك أسبوعًا فى الشهر

عفاف السيد

«بناء التعليم»: ماراثون تفوز فيه مصر

ماجد حبته

ليبيا والرئيس فى باريس

مؤمن المحمدي

سوسو طرب وأشياء أخرى

عبد الرحيم طايع

المتاجرة بالمسيخ الدجال!

مدحت بشاى

واحة الفنون غير قابلة لحصار التطرف

د.كريمة الحفناوى

من أجل العدالة المناخية

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: ضجيج فى المدينة المقدسة

إسرائيل: اشتباكات الحريديم واليهوديات عند حائط البراق هدفها الانقسام

5 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام داخل سجون إسرائيل