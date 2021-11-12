الجمعة 12 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى: مصر ستقدم للعالم المتحف الكبير أكبر المتاحف وأكثرها ثراء

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن احتفالية مرور 75 عاما على تأسيس “اليونسكو”، تتزامن مع الطفرة الهائلة التى شهدها قطاع الآثار في مصر، مؤكدا أن مصر ستقدم إلى العالم المتحف المصرى الكبير، الذى سيمثل أكبر المتاحف في العالم وأكثرها ثراء.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته في احتفالية منظمة اليونسكو، بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيس المنظمة، أن مصر لديها تجربة مهمة فى تاريخ عمل المنظمة لحماية التراث العالمى، مشيرا إلى مشاركة اليونسكو مع مصر فى إنقاذ جزيرة فيلة ومعبد أبو سنبل من الغرق وحمايتهما.

 

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