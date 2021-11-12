الجمعة 12 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

المفوضية الأوروبية: صادرات الاتحاد وفرت 38 مليون وظيفة فى البلدان الأعضاء‎‎

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية

أظهر تقرير حديث أعدته المفوضية الأوروبية حول التجارة والوظائف في البلدان الأعضاء أن أكثر من 38 مليون وظيفة في دول الاتحاد عززتها صادرات الاتحاد الأوروبي، إلى جانب زيادة بنسبة 75% في الوظائف المتعلقة بالتصدير خلال الفترة بين عامي 2000 و2019، حتى ارتفاع إجمالي الصادرات الأوروبية بنسبة 130%.
وأشارت بيانات التقرير، الذي نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي اليوم الجمعة، إلى أن المزيد من التجارة يعني المزيد من الوظائف، وأن أفضل طريقة لزيادتها تكون من خلال تأمين فرص جديدة من خلال الاتفاقيات التجارية وتنفيذها بجدية، لا سيما أن 93% من جميع المُصدرين في الاتحاد الأوروبي هي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، فمن الضروري أيضًا مساعدتها على فهم الفرص والشروط التي توفرها شبكة شاملة من 45 اتفاقية تجارية أبرمها الاتحاد الأوروبي.
وقال نائب الرئيس التنفيذي والمفوض التجاري، فالديس دومبروفسكيس، إن هذه الأرقام تؤكد أن التجارة هي المحرك الرئيسي لنمو الوظائف في الاتحاد الأوروبي، كما يتضح من النمو المذهل بنسبة 75% في الوظائف المتعلقة بالتصدير في العقدين الماضيين.
وأضاف "مع تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي، أصبح من أولوياتنا الاستمرار في تعزيز الصادرات وخلق أسواق للسلع والخدمات في الاتحاد الأوروبي. ويدعم هذا شركاتنا - وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 93% من جميع المصدرين في الاتحاد الأوروبي - لخلق فرص عمل للناس في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. إن استمرار طرح إستراتيجيتنا التجارية الجديدة في الاتحاد الأوروبي، مع تركيزها القوي على فتح فرص جديدة والحزم في تنفيذ اتفاقياتنا التجارية، سيلعب دورًا حاسمًا في تعزيز هذا الاتجاه".
وكانت أعلى الزيادات منذ عام 2000 في بلغاريا (+ 368%) وسلوفاكيا (+ 287%) وأيرلندا (+202%) وسلوفينيا (+ 184%) وإستونيا (+ 173%)، كما يتضمن التقرير تفاصيل حول النتائج لكل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، مع الإشارة إلى أن صادرات الاتحاد إلى دول العالم دعمت أيضًا ما يقرب من 24 مليون وظيفة خارج دول الاتحاد. وتضاعفت هذه الوظائف منذ عام 2000؛ على سبيل المثال، عبر توفير 1.5 مليون وظيفة في الولايات المتحدة و2.2 مليون في الهند من خلال إنتاج السلع والخدمات في تلك المقاطعات التي تم دمجها في صادرات الاتحاد الأوروبي من خلال سلاسل التوريد العالمية.

بروكسل المفوضية الاوروبية الاتحاد الأوروبي بلجيكا

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وائل لطفي

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