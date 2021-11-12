الجمعة 12 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تشكيل المنتخب الوطنى.. صلاح وشريف يقودان الهجوم أمام أنجولا

جريدة الدستور

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني، التشكيل الذي سيخوض به مباراة المنتخب مع أنجولا اليوم ضمن المجموعة السادسة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

 

خط الدفاع: أكرم توفيق - أيمن أشرف - أحمد حجازي - أحمد فتوح.

 

خط الوسط: عمرو السولية - محمد النني - عبدالله السعيد - محمد صلاح.

 

الهجوم: محمد شريف - مصطفى محمد.

 

الاحتياطي:

محمد أبوجبل - محمد صبحي - أفشة - حمدي فتحي - محمود علاء - إمام عاشور - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد ياسين - أحمد ريان - مروان حمدي - مصطفى فتحي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

الأكثر قراءة

بعد خسارة القمة.. تفاصيل اجتماع كارتيرون مع لاعبى الزمالك

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو يروج لذبح التلاميذ داخل مدرسة بقنا

ثلاثى هجومى يقود منتخب مصر أمام أنجولا فى تصفيات المونديال

الرئيس السيسى يطالب بتحديد مدى زمنى ملزم لخروج المرتزقة من ليبيا

الرئيس السيسى: مصر تفخر كونها من الدول المؤسسة لليونسكو

بجلباب وكمامة.. مدير الرعاية الصحية ببورسعيد يتنكر لمتابعة الخدمة المقدمة للمواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

من يذكر مصر الأخرى؟

صفاء النجار

أدعو الحكومة لحظر فيسبوك أسبوعًا فى الشهر

عفاف السيد

«بناء التعليم»: ماراثون تفوز فيه مصر

ماجد حبته

ليبيا والرئيس فى باريس

مؤمن المحمدي

سوسو طرب وأشياء أخرى

عبد الرحيم طايع

المتاجرة بالمسيخ الدجال!

مدحت بشاى

واحة الفنون غير قابلة لحصار التطرف

د.كريمة الحفناوى

من أجل العدالة المناخية

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: ضجيج فى المدينة المقدسة

إسرائيل: اشتباكات الحريديم واليهوديات عند حائط البراق هدفها الانقسام

5 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام داخل سجون إسرائيل