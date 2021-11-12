تشكيل المنتخب الوطنى.. صلاح وشريف يقودان الهجوم أمام أنجولا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني، التشكيل الذي سيخوض به مباراة المنتخب مع أنجولا اليوم ضمن المجموعة السادسة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - أيمن أشرف - أحمد حجازي - أحمد فتوح.

خط الوسط: عمرو السولية - محمد النني - عبدالله السعيد - محمد صلاح.

الهجوم: محمد شريف - مصطفى محمد.

الاحتياطي:

محمد أبوجبل - محمد صبحي - أفشة - حمدي فتحي - محمود علاء - إمام عاشور - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد ياسين - أحمد ريان - مروان حمدي - مصطفى فتحي.