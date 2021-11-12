الجمعة 12 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى: مصر تفخر كونها من الدول المؤسسة لليونسكو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته بوجوده فى احتفال منظمة اليونسكو، بمرور ٧٥ عامًا على تأسيسها.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في احتفال منظمة اليونسكو، بمرور ٧٥ عامًا على تأسيسها: «أهنئ المديرة العامة لليونسكو على توليها الفترة الثانية للمنظمة».

وأشار الرئيس السيسي إلى التعاون المهم للمنظمة مع مصر خلال تاريخها وحمايتها للتراث والمواقع المصرية المسجلة. 

وأضاف: «تفخر مصر كونها من الدول المؤسسة لمنظمة اليونسكو، كما تولى مصر اهتمامًا بالغًا لنشاط المنظمة فى مختلف المجالات».

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