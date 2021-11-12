الرئيس السيسى: مصر تفخر كونها من الدول المؤسسة لليونسكو
عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته بوجوده فى احتفال منظمة اليونسكو، بمرور ٧٥ عامًا على تأسيسها.
وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في احتفال منظمة اليونسكو، بمرور ٧٥ عامًا على تأسيسها: «أهنئ المديرة العامة لليونسكو على توليها الفترة الثانية للمنظمة».
وأشار الرئيس السيسي إلى التعاون المهم للمنظمة مع مصر خلال تاريخها وحمايتها للتراث والمواقع المصرية المسجلة.
وأضاف: «تفخر مصر كونها من الدول المؤسسة لمنظمة اليونسكو، كما تولى مصر اهتمامًا بالغًا لنشاط المنظمة فى مختلف المجالات».