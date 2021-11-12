الجمعة 12 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

موظف سابق بـ«الأوقاف» ينتحل صفة مفتش.. والوزارة تتخذ الإجراءات القانونية ضده

الأوقاف
الأوقاف

أكدت وزارة الأوقاف أن أسعد محمد محمد موسى ليس مفتشًا ولا علاقة له بالوزارة؛ حيث تم إنهاء خدمة المذكور بالقرار رقم 39 لسنة 2017م اعتبارا من 1 / 10 / 2017م، وتم تحرير محضر ضده بمعرفة إدارة أوقاف الفشن رقم 4773 لسنة 2021م لانتحاله صفة مفتش بالأوقاف.
وأوضحت الوزارة أن المذكور ليس له أي علاقة بوزارة الأوقاف في الوقت الحالي ولذلك وجب على المواطنين، الإبلاغ عن أي شخص ينتحل صفة موظف بالأوقاف وهو لا يعمل بها لان ذلك من شإنه إحداث فوضى.

في السياق ذاته، قررت إدارة أزمة كورونا بوزارة الأوقاف، الجمعة، غلق مسجد عبدالمنعم رياض بمنية غريطة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية.

وأكدت وزارة الأوقاف، عدم فتح المسجد إلا بعد أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل رواد المسجد وموافقة لجنة إدارة أزمة كورونا بالديوان العام وزارة الأوقاف على إعادة الفتح، والتأكد مما يضمن عدم تكرار ذلك.

وقالت إن من يحب الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وسلم) وعمارة بيوت الله (عز وجل) لا يمكن أن يكون سببا في غلقها بمخالفته الإجراءات المتبعة من الوزارة في تطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، وعدم السماح باستخدام المسجد في غير الصلوات الراتبة.

ودعت وزارة الأوقاف، الله تعالى أن يرفع عنا البلاء والوباء، وأن يحفظ العباد والبلاد من كل مكروه وسوء.


وأعلنت وزارة الأوقاف أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة 19 نوفمبر ٢٠٢١م بعنوان: "الأسرة سكن ومودة"، في إطار مبادرة سكن ومودة التي أطلقتها الوزارة والتي تهدف إلى التثقيف العام بأهمية الاستقرار الأسري ، وبث روح السكن والمودة بين أفرادها جميعًا.

وأكد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف أن استقرار الأسرة سبيل لاستقرار المجتمع والوطن والدولة، فإنها تعد إحدى أهم دعائم الدولة المستقرة.
 

موظف سابق الأوقاف ينتحل صفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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