«ناتو»: نراقب التصعيد في الوضع على حدود أعضاء الحلف مع بيلاروس

أكدت منظمة حلف شمال الأطلنطي (ناتو)، اليوم الجمعة، أنها تراقب التصعيد في الوضع على حدود أعضائها مع بيلاروس بعد أن أجرى مظليون من روسيا وبيلاروس تدريباتٍ مشتركة بالقرب من بولندا.

وأعلن الحلف -في بيان حسبما أوردت قناة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية- أنه "سوف نظل متيقظين ضد خطر حدوث مزيدٍ من التصعيد والاستفزاز من جانب بيلاروس على حدودها مع بولندا وليتوانيا ولاتفيا"، مضيفاً أنه سيواصل مراقبة التداعيات على أمنه.

ودعى الناتو بيلاروس إلى وقف هذه الإجراءات "واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والالتزام بالقانون الدولي".

وأوضح الأمين العام للحلف ينس شتولتنبرج، أن الحلف يدين بيلاروس "لأعمالها التي تستهدف الدول الأعضاء بولندا وليتوانيا ولاتفيا".