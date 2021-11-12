الجمعة 12 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدبيبة: مؤتمر استقرار ليبيا فى طرابلس كان نقطة فاصلة فى مستقبل البلاد

الديبية
الديبية

قال عبدالحميد الديبية، رئيس الحكومة الليبية، إن مؤتمر استقرار ليبيا في طرابلس كان نقطة فاصلة في مستقبل البلاد، مشيرا إلى أنه يجب ضمان إجراء عملية الاقتراع في البلاد بنزاهة وقبول نتائجها. 

وكان الدبيبة، قد دعا في كلمته أمام مؤتمر باريس، للعمل على حث "الأجسام التشريعية" على تعديل قانون الانتخابات بشكل توافقي يحقق العدالة والشمولية وتكافؤ الفرص.

وشدد الدبيبة، في كلمته التي نشرها الحساب الرسمي للحكومة على فيسبوك، على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن وعدم تأخير إحداهما.

كما أشار إلى ضرورة وضع معايير لفرض عقوبات على من وصفهم بـ"معرقلي الانتخابات"، ومن يرفض نتائجها دون استثناء.

كذلك أكد دعم لجنة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.

ليبيا مؤتم باريس استقرار نقطة

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