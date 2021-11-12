الدبيبة: مؤتمر استقرار ليبيا فى طرابلس كان نقطة فاصلة فى مستقبل البلاد

قال عبدالحميد الديبية، رئيس الحكومة الليبية، إن مؤتمر استقرار ليبيا في طرابلس كان نقطة فاصلة في مستقبل البلاد، مشيرا إلى أنه يجب ضمان إجراء عملية الاقتراع في البلاد بنزاهة وقبول نتائجها.

وكان الدبيبة، قد دعا في كلمته أمام مؤتمر باريس، للعمل على حث "الأجسام التشريعية" على تعديل قانون الانتخابات بشكل توافقي يحقق العدالة والشمولية وتكافؤ الفرص.

وشدد الدبيبة، في كلمته التي نشرها الحساب الرسمي للحكومة على فيسبوك، على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن وعدم تأخير إحداهما.

كما أشار إلى ضرورة وضع معايير لفرض عقوبات على من وصفهم بـ"معرقلي الانتخابات"، ومن يرفض نتائجها دون استثناء.

كذلك أكد دعم لجنة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.