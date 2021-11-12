الجمعة 12 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«القومى للمرأة» يشارك فى فعاليات النسخة الثانية من «سكون: بداية مصير جديد»

فاعليات النسخة الثانية
فاعليات النسخة الثانية من يوم " Yes Yoga Day"

شارك المجلس القومي للمرأة، اليوم الجمعة، في فعاليات النسخة الثانية من يوم "Yes Yoga Day" تحت عنوان "سكون: بداية مصير جديد"، الذي يقام تحت رعاية المجلس ووزارة التضامن الاجتماعي، الذي يهدف لمكافحة العنف ضد المرأة بشكل عام.

وقد شارك القومي للمرأة على هامش الفاعلية بمعرض لعرض منتجات السيدات، حيث تم عرض منتجات متنوعة لـ١١ سيدة من قاعدة بيانات رائدات الأعمال لدي المجلس.

من جانبها صرحت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، بأن العنف ضد المرأة مشكلة مجتمعية خطيرة تحدث على المستوى العالمي وفي جميع المجتمعات، مشيرة إلى أنه في سبيل مواجهة هذا العنف بجميع أشكاله من الضروري العمل علي توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية، والتأكد من اتخاذ السبل اللازمة لمنع تعرض المزيد من النساء والفتيات للعنف، مع العمل على توعية أفراد المجتمع من خلال الأنشطة والفعاليات والحملات المتنوعة بخطورة هذه القضية والآثار السلبية المترتبه عليها  سواء علي المرأة أو أفراد اسرتها. 

وأشارت الدكتورة مايا إلى أن أحد أهم الملفات التي يعمل عليها المجلس في الوقت الحالي هو ملف مناهضة العنف ضد المرأة وملف التمكين  الاقتصادي للمرأة في ضوء استراتيجية تمكين المرأة ٢٠٣٠، مؤكدة أن التمكين الاقتصادي للمرأة هو من أهم السبل لمساعدة المرأة على مواجهة العنف ضدها.

وأوضح أن المجلس مهتم بمساعدة الفتيات والنساء على اكتساب المزيد من المهارات تساعدهن على إيجاد فرصة عمل وتدريبهن على كيفية إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومساعدتهن على تطوير المنتجات والحرف التراثية، والتعرف علي متطلبات السوق، مما يدعم وصول السيدة إلى أن تصبح رائدة أعمال مسئولة عن عملها الخاص.

 

 

 

 

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